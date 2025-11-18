Phantomtor in der Kreisliga

Die SGM Rindelbach/Neunheim liefert im Derby in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg gegen die SG Eigenzell-Ellenberg einen leidenschaftlichen Auftritt, doch ein vermeintlicher Treffer, der durch ein Loch im Tornetz unerkannt bleibt, bringt die Mannschaft aus dem Tritt. Statt des Ausgleichs kassiert das Team den nächsten Rückschlag – und verliert ein Spiel, das sportlich wie emotional lange nachhallen dürfte.

Das teilt die SGM Rindelbach/Neunheim dazu mit:

Unsere Erste erwischt einen ordentlichen Start ins Derby gegen die SG Eigenzell/Ellenberg: Robin Schips bringt die SGM früh per Freistoß mit 1:0 in Führung.

"Erste – 2:3-Niederlage im Derby & ein Phantomtor, das sprachlos macht!

Der Ausgleich fällt nach einer Unachtsamkeit – und mit dem Pausenpfiff leider auch noch das 1:2. Dennoch kam die Mannschaft mit viel Energie aus der Kabine – und dann folgt der Moment, der das Spiel überschattet:

Beim Stand von 1:2 erzielt die SGM den klaren Ausgleich – der Ball geht sichtbar ins Tor, geht aber durch ein Loch im Tornetz wieder heraus.

Der Treffer wird nicht anerkannt. Eine Überprüfung des Tores? Fehlanzeige. Ein Moment, der das Spiel völlig aus dem Gleichgewicht bringt.

Anstatt 2:2 fällt im Anschluss das 1:3 – doch die Jungs geben sich nicht auf: Lukas Wanner erzielt kurz vor Schluss noch den 2:3-Anschlusstreffer."

SGM Rindelbach/Neunheim – SG Eigenzell-Ellenberg 2:3

Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Robin Schips (10.), 1:1 Philipp Schmid (27.), 1:2 Denis Eisemann (45.+3), 1:3 Tim Kailer (86.), 2:3 Lukas Wanner (90.+1 Foulelfmeter)

So sieht die Tabelle in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg aus:

1. FV Viktoria Wasseralfingen 14 10-1-3 32:16 31

2. SV Pfahlheim 14 8-4-2 36:13 28

3. SV Jagstzell 14 8-4-2 33:22 28

4. TSG Abtsgmünd 14 7-3-4 38:25 24

5. SGM Fachsenfeld / Dewangen 14 6-6-2 30:27 24

6. FC Ellwangen 14 7-1-6 39:26 22

7. SV Lauchheim 14 6-2-6 32:29 20

8. TSV Westhausen 14 6-2-6 31:30 20

9. SC Unterschneidheim 14 5-3-6 28:24 18

10. FSV Zöbingen 14 4-6-4 29:33 18

11. SV Kerkingen 14 5-3-6 35:41 18

12. SG Eigenzell-Ellenberg 14 4-4-6 16:25 16

13. TSV Adelmannsfelden 14 3-4-7 22:32 13

14. FC Röhlingen 14 2-6-6 19:24 12

15. SGM Rindelbach/Neunheim 14 3-2-9 22:41 11

16. Sportfreunde Rosenberg 14 2-1-11 21:55 7