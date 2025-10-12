„Phantomtor“ bei Hürth gegen Lich-Steinstraß?

Bei Landesliga-Tabellenführer FC Hürth musste sich Germania Lich-Steinstraß mit 1:2 geschlagen geben. Die Niederlage hinterließ bei Germania-Coach Michael Hermanns allerdings einen bitteren Nachgeschmack.
Offenbar hatte der Ball beim 2:1-Siegtreffer von Kian Assadollahi bei weitem nicht die Torlinie überquert. Dies hätten alle anwesenden Besucher und auch der Schiedsrichter so gesehen, monierte Hermanns. „Einzig und allein der Linienrichter hob die Fahne und zeigte auf Tor“, ärgerte er sich. Dazu kam, dass Kai Theidig kurz vor Schluss im Strafraum weggecheckt wurde. „Das hätte man auch mit einem Foulelfmeter ahnden können. Von daher bin ich sehr enttäuscht, denn wir haben ordentlich dagegengehalten und ein tolles Spiel gezeigt“, war Herrmanns frustriert.
Das frühe 1:0 durch Assadollahi (4.) konnte Theidig bereits in der 17. Minute mit seinem ersten Saisontreffer nach schönem Angriff über Julian Esser und Maurice Bergs ausgleichen.
