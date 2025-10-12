„Phantomtor“ bei Hürth gegen Lich-Steinstraß?

Ball nicht über der Linie?

Offenbar hatte der Ball beim 2:1-Siegtreffer von Kian Assadollahi bei weitem nicht die Torlinie überquert. Dies hätten alle anwesenden Besucher und auch der Schiedsrichter so gesehen, monierte Hermanns. „Einzig und allein der Linienrichter hob die Fahne und zeigte auf Tor“, ärgerte er sich. Dazu kam, dass Kai Theidig kurz vor Schluss im Strafraum weggecheckt wurde. „Das hätte man auch mit einem Foulelfmeter ahnden können. Von daher bin ich sehr enttäuscht, denn wir haben ordentlich dagegengehalten und ein tolles Spiel gezeigt“, war Herrmanns frustriert.