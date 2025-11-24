Pfullingen stürmt an die Spitze – Sickenhausen patzt in Pfrondorf

Das Hinrunden-Finale der Bezirksliga Alb hatte es in sich: Der VfL Pfullingen II nutzte den Spielausfall des Spitzenreiters Dettingen/Glems und übernahm mit einem Kantersieg gegen Hirschau vorübergehend die Tabellenführung. Sickenhausen musste sich in Pfrondorf deutlich geschlagen geben, während der SV 03 Tübingen in Gomaringen zurück in die Erfolgsspur fand. Auch Walddorf setzte ein Ausrufezeichen und beendete die Vorrunde auf Rang fünf.

Ein packendes Duell endete mit einem späten Sieg der SG Reutlingen. Derendingen ging durch Maximilian Untraut früh in Führung (6.), ehe Reutlingen nach der Pause durch Mojsisch (59., Foulelfmeter), Huynh (75.) und Hombach (90.+2) die Partie drehte. Dazwischen traf Hildenbrand zum 2:1 für die Gastgeber (62.). Reutlingen feiert damit den sechsten Saisonsieg und schiebt sich auf Rang sechs, während Derendingen nach starker erster Hälfte erneut ohne Punkte bleibt.

In Genkingen trennten sich die Gastgeber und die TSG Tübingen II mit 1:1. Nicolas Hanne brachte die Gäste früh in Führung (12.), Leo Bahnmüller glich noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+2). Ein Punkt, der beiden hilft – Genkingen stabil im Mittelfeld, Tübingen II mit Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Der SV Walddorf feierte zum Abschluss der Hinrunde einen verdienten 2:0-Erfolg über Aufsteiger Upfingen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Florian Komenda in der 51. Minute zur Führung, Luis Armbruster legte nach (69.). Walddorf zeigte eine reife Vorstellung und nutzte seine Chancen eiskalt. Die Pichler-Elf klettert damit auf Rang fünf und ist die positive Überraschung der Saison. Upfingen blieb zu harmlos und bleibt mit 20 Punkten im Mittelfeld.

Der SV 03 Tübingen hat seine Minikrise beendet und beim TSV Gomaringen mit 3:1 gewonnen. Leo Kemmer (10.), Moubinou Saliou (20.) und Stephan Mudrak (66.) sorgten früh für klare Verhältnisse, bevor Nils Sparka (74.) den Ehrentreffer erzielte. Die Tübinger kontrollierten das Spiel über weite Strecken und zeigten sich offensiv wieder durchschlagskräftig. Mit 25 Punkten rückt der SV 03 auf Platz vier vor. Gomaringen bleibt nach der sechsten Saisonniederlage im Mittelfeld stecken. ---

Der neue Tabellenführer kommt aus Pfullingen. Mit einem souveränen 5:2-Heimsieg gegen den TSV Hirschau übernahm die Hübner-Elf die Spitze. Nach früher Führung der Gäste durch Benjamin Schiebel (17.) drehte der VfL auf: Lachenmann (22., 64.), Haid (49.), Ben Guia (60.) und Victor (90.+2) trafen für Pfullingen. Adrian Müller (82.) konnte nur noch verkürzen. Der VfL ist damit mit 32 Punkten Erster und hat die beste Offensive der Liga. Hirschau bleibt im unteren Mittelfeld. ---

Sickenhausen erwischte einen schwarzen Tag. Der Aufsteiger, bislang das Überraschungsteam der Saison, verlor klar mit 0:3 beim stark aufspielenden SV Pfrondorf. Ein Eigentor von Maximilian Mohr (13.) brachte die Gastgeber in Führung, Josef Braunagel (66.) und Moritz Mayer (89.) machten den verdienten Heimsieg perfekt. Pfrondorf setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen und schob sich auf Rang elf, während Sickenhausen trotz der Niederlage auf Platz drei bleibt.

