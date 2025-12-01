Pfullingen patzt gegen Schlusslicht – SV 03 rückt auf Rang drei

Der Start in die Rückrunde der Bezirksliga Alb brachte gleich mehrere Überraschungen. Aufsteiger Sickenhausen kassierte beim 0:3 in Tübingen II eine herbe Niederlage, während Spitzenreiter Pfullingen II gegen Schlusslicht Zainingen kurz vor Schluss den Sieg verspielte. Der SV 03 Tübingen nutzte die Gunst der Stunde und rückte mit einem Auswärtssieg in Altingen/Entringen auf Platz drei vor.

Der SV 03 Tübingen startete erfolgreich in die Rückrunde. Moubinou Saliou traf doppelt (47., 59.) und führte seine Mannschaft zum 2:0-Auswärtssieg in Altingen. Die Gastgeber fanden offensiv kaum statt, während Tübingen souverän auftrat und den dritten Tabellenplatz eroberte. Ein kleiner Wermutstropfen blieb jedoch: Peter Albers sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Ein turbulentes 3:3 sahen die Zuschauer in Gomaringen. Hirschau führte durch Treffer von Ricco Seßler (16., Foulelfmeter) und Benjamin Schiebel (26.) bereits mit 2:0, ehe Luca Weihing (38.) und Leon Mohl per Elfmeter (52.) ausglichen. Schiebel brachte die Gäste mit seinem zweiten Tor (55.) erneut in Front, doch Maik Sparka (82.) rettete dem TSV einen Punkt. Beide Teams bleiben mit 20 Punkten im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld.

Bereits in der 16. Minute brachte Franz Bauknecht seine Farben in Führung – ein Treffer, der den Tübinger Rhythmus stabilisierte und den Gästen sichtbar den Wind aus den Segeln nahm. Während Sickenhausen noch nach Struktur und Ruhe suchte, legten die Gastgeber nach. Timo Koch erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, was die Partie endgültig in Richtung der Tübinger kippen ließ. Als Sickenhausen in der Schlussphase die Abwehr weit öffnete, nutzte Lars Spiller den Raum und traf in der 88. Minute zum 3:0-Endstand.

Ofterdingen setzte seine gute Form fort und gewann mit 3:1 in Derendingen. Nach der Führung durch Ovucha (28.) glich Klebes aus (52.), doch Umblia (63.) und Neth (65.) entschieden die Partie binnen zwei Minuten. Der TSV schob sich damit auf Platz fünf vor und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Derendingen verpasste trotz couragierter Leistung wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Ein frühes Tor entschied das umkämpfte Mittelfeldduell. Alexander Hantel erzielte in der 9. Minute den Treffer des Tages für den TSV Genkingen. Trotz zweier Platzverweise – Torhüter Sickinger sah Rot (66.), Bahnmüller Gelb-Rot (90.+11) – brachte Genkingen den Sieg über die Zeit. Walddorf fand keine Lösungen gegen die kompakte Defensive und musste den siebten Rückschlag der Saison hinnehmen. Beide Teams bleiben mit 24 beziehungsweise 23 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

In einem spektakulären Spiel trennten sich Upfingen und Reutlingen 3:3. Die TSG führte durch Klett (4.), ehe Ammann (24.) und Hanle (54.) das Spiel drehten. Als Ammann (65.) auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden – doch Upfingen kämpfte sich zurück. Flitsch (70.) und Tigges (90.+2) sorgten für einen umjubelten Punktgewinn. Beide Teams bleiben im Tabellenmittelfeld mit Blickrichtung obere Hälfte.

Der Spitzenreiter ließ Federn: Gegen das Schlusslicht aus Zainingen kam Pfullingen II nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste gingen durch Möck (16.) und später durch De Moura (70.) zweimal in Führung, doch Victor traf doppelt (30., 90.+6) und rettete dem Favoriten immerhin einen Punkt. Der VfL bleibt zwar Tabellenführer, doch der Vorsprung auf Dettingen/Glems beträgt nur drei Punkte – bei zwei Spielen mehr. Für Zainingen war es ein moralischer Achtungserfolg, auch wenn der späte Ausgleichstreffer schmerzt.

