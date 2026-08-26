Pfullingen II zerlegt Holzelfingen: 7:0-Gala beim Spieltagsabschluss Bezirksliga Alb: Die Spiele des 3. Spieltags im Überblick. von LS · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der heutige Abschluss des 3. Spieltags in der Bezirksliga Alb bot eine eindrucksvolle Machtdemonstration. Die zweite Mannschaft des VfL Pfullingen brannte vor heimischem Publikum ein emotionales Fußballfeuerwerk ab und ließ dem Aufsteiger TSV Holzelfingen beim deutlichen Heimerfolg nicht den Hauch einer Chance.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Heute, 19:30 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSV Holzelfingen Holzelfingen 7 0 Abpfiff Im Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Pfullingen II und dem TSV Holzelfingen sahen die Zuschauer eine überlegene Vorstellung der Gastgeber. Die Pfullinger erwischten einen Blitzstart in die Begegnung: Marvin Krüger eröffnete bereits in der 9. Minute den Reigen mit dem Treffer zum 1:0. Nur kurze Zeit später folgte der nächste Dämpfer für die Gäste, als Oliver Koch in der 14. Minute ein Eigentor zum 2:0 unterlief. Der VfL Pfullingen II hielt den Druck aufrecht und schraubte das Ergebnis noch vor der Pause durch Bennett Werz in der 32. Minute auf 3:0 und durch Elias Lachenmann in der 37. Minute auf 4:0 in die Höhe. Auch im zweiten Durchgang zeigten sich die Hausherren vollkommen dominierend. In der 54. Minute erzielte Marvin Krüger seinen zweiten Treffer der Partie zum 5:0. Bennett Werz legte in der 62. Minute nach und erhöhte auf 6:0. Den Schlusspunkt unter diesen gelungenen Auftritt setzte schließlich Luke Rohde, der in der 84. Minute das Tor zum 7:0-Endstand markierte. ---

Gomaringen holte sich den ersten Saisonsieg und tat sich dabei über weite Strecken leicht. Emilian Lück brachte die Gäste in Führung (14.), Ioannis Atmatzidis erhöhte kurz vor der Pause (45.), ehe Lück mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:3 stellte (47.). Upfingen kam durch Julian Schuler nur noch zum Ehrentreffer (51.) und bleibt nach drei Spielen weiter ohne Punkte.

Reutlingen setzte sich zuhause klar durch und feierte den zweiten Sieg in Folge. Mohammed Baker brachte die Gastgeber in Führung (26.), Alessandro Amoretti baute die Führung nach der Pause aus (50.), ehe Phil Hombach den 3:0-Endstand besorgte (73.). Ofterdingen blieb dabei ohne eigenen Torerfolg und wartet nach drei Spielen weiter auf den ersten Punkt.

Ein knapper, früh entschiedener Erfolg für den TSV Sickenhausen: Spielertrainer Paul Philipp Prochiner traf bereits in der 9. Minute zum 0:1 und stellte damit die einzige Torschöpfung der Partie sicher. Die SGM kam trotz mehrerer Wechsel im Kader nicht mehr zum Ausgleich. Sickenhausen holt sich damit den ersten Saisonsieg, nachdem man zuvor mit einem Remis und einer Niederlage gestartet war.

Ein wahres Torfestival lieferten sich der TSV Hirschau und die TSG Tübingen II. Hirschau legte furios vor: Benjamin Schiebel (12., Foulelfmeter), Cihan Canpolat (20.) und Max Staib (22.) stellten früh auf 3:0. Die TSG kämpfte sich durch Miguel Hernandez Alvarez (55.) und Luca Luig (69.) noch einmal heran, ehe Nils Gruber die Führung auf 4:2 ausbaute (72.). Maximilian Friedrich verkürzte erneut (82.), doch Max Staib setzte mit seinem zweiten Tor des Tages in der Nachspielzeit den 5:3-Schlusspunkt (90.+3). Hirschau feiert damit seinen ersten Saisonsieg und zugleich den ersten Torerfolg nach zuvor sechs Gegentoren ohne eigenen Treffer im Auftaktspiel.

Der SSC Tübingen reagierte auf die Derbyniederlage mit einer deutlichen Antwort. Genkingen ging zunächst durch Simon Wille in Führung (16.), doch der SSC drehte die Partie noch vor der Pause durch Lars Lack (29.) und Mario Kuhn (31.). Nach dem Wechsel baute Markos Chatziliadis die Führung aus (53.), ehe Deniz Türkel mit einem Doppelpack (60., 69.) den 5:1-Endstand besiegelte. Für Genkingen die erste Saisonniederlage nach zuvor zwei Siegen.