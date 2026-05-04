Pfullingen II rückt näher: Dettingen stolpert gegen Walddorf Bezirksliga Alb: Der Tabellenführer büßt Vorsprung ein, während Hirschau und Pfrondorf deutliche Heimsiege feiern. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb sorgte der 25. Spieltag für eine deutliche Zunahme der Spannung an der Tabellenspitze. Während der Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems im Heimspiel gegen den SV Walddorf wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen ließ, nutzte der direkte Verfolger aus Pfullingen die Gunst der Stunde und verkürzte den Rückstand auf drei Zähler. Auch im Tabellenkeller kam es zu torreichen Begegnungen, die das Klassement im Ringen um den Klassenerhalt weiter verdichten.

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Der Tabellenzweite sicherte sich drei wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg. Luca Schwald erzielte in der 52. Minute das 1:0 für den VfL Pfullingen II. Nur drei Minuten später erhöhte Elias Lachenmann in der 55. Minute auf 2:0. James Schmalzriedt markierte in der 60. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 für die TSG Tübingen II. In der 64. Minute stellte Marvin Krüger mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt der Partie setzte Moritz Fischer in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 4:1-Endstand. Pfullingen II festigt damit den zweiten Platz mit nun 53 Punkten.

Der Spitzenreiter musste sich gegen den Tabellenvierzehnten mit einer Punkteteilung begnügen. Nick Mistele brachte die SGM Dettingen/Glems in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Den Ausgleich zum 1:1-Endstand für den SV Walddorf erzielte Sven Riefler in der 78. Minute. Dettingen/Glems führt die Tabelle weiterhin mit 56 Punkten an, büßt jedoch an Vorsprung auf den ersten Verfolger ein.

In einer torreichen Begegnung setzte sich der SV Pfrondorf deutlich gegen die SG Reutlingen durch. Daniel Schreier eröffnete in der 9. Minute mit dem 1:0 und erhöhte bereits in der 16. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später, in der 18. Spielminute, markierte Philipp Badke das 3:0. Farhan Ahmad verkürzte in der 42. Minute auf 3:1 für Reutlingen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Felix Walz in der 59. Minute auf 4:1, bevor Josef Braunagel in der 63. Minute das 5:1 erzielte. Farhan Ahmad traf in der 78. Minute zum 5:2, ehe Georg Ostertag in der 89. Minute den 6:2-Endstand herstellte.

In einem wechselhaften Spiel trennten sich Zainingen und Ofterdingen unentschieden. Mechmet Molla brachte die Gäste bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung. Mathis Kächele glich in der 23. Minute zum 1:1 aus. Durch Treffer von Jean Brito De Moura in der 51. Minute zum 2:1 und Timo Schweizer in derselben Spielminute zum 3:1 drehte Zainingen die Partie. Lukas Neth verkürzte in der 63. Minute auf 3:2 und erzielte in der 82. Minute den 3:3-Ausgleich. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Timo Schweizer zum 4:3, doch Luis Umblia sicherte Ofterdingen in der 92. Minute das 4:4.

Der TSV Hirschau festigte seinen dritten Tabellenplatz durch einen Heimsieg. Zunächst ging der SV 03 Tübingen in der 11. Minute durch Moritz Scholl mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Michael Barth in der 48. Minute zum 1:1 aus. In der Folge entschied Cihan Canpolat mit drei Treffern in der 55., 70. und in der ersten Minute der Nachspielzeit die Partie zum 4:1-Endstand für Hirschau. Hirschau steht nun bei 47 Punkten.

Der TSV Sickenhausen feierte einen souveränen Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Andreas Hiller erzielte in der 22. Minute das 1:0. Sinan Kurban erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Nach der Pause markierte Christoph Bertram in der 53. Minute das 3:0, bevor erneut Sinan Kurban in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand besorgte. Sickenhausen belegt damit Platz vier mit 41 Punkten.

Die TSG Upfingen entschied das Auswärtsspiel bereits in der Anfangsphase durch einen Hattrick. Sven Endler erzielte alle drei Treffer der Begegnung in der 7., 11. und 14. Minute zum 0:3-Endstand für die Gäste. Upfingen verbessert sich damit auf 33 Punkte und belegt den achten Tabellenplatz.