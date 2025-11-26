 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Celine Schwarz

Pfullingen II patzt, Oberzell nun vorne und zwei Spielabsagen

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

BZL Oberschwaben
Bezirksliga Bodensee
Bezirksliga Alb
BL Schwarzwald/Zoll.
Bad Saulgau

In den Bezirksligen in Württemberg standen Nachholspiele heute auf dem Programm. In der Bezirksliga Alb kam Tabellenführer VfL Pfullingen II gegen den TSV Ofterdingen über ein 1:1 nicht hinaus. In der Bezirksliga Bodensee eroberte der SV Oberzell mit einem 2:1-Heimsieg gegen FV Bad Waldsee die Tabellenführung. Zudem wurden zwei Spiele abgesagt.

Bezirksliga Alb

Heute, 19:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
1
1

In einer intensiven Begegnung teilten sich beide Teams die Punkte. Pfullingen II erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Julian Welsch mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte kaum eine Minute: Joannis Lazaridis glich in der 23. Minute für den TSV Ofterdingen aus. Beide Mannschaften suchten danach weiter den Weg nach vorne, doch trotz engagiertem Einsatz auf beiden Seiten blieb es letztlich beim 1:1.

---

Heute, 19:30 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Bezirksliga Bodensee

Heute, 19:30 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
2
1
Abpfiff

Der SV Oberzell erwischte einen Traumstart und legte früh den Grundstein für den späteren Heimsieg. Bereits in der 7. Minute verwandelte Simon Roth einen Foulelfmeter zum 1:0. In der 24. Minute erhöhte Marc Rothenhäusler auf 2:0 – ein Treffer, der Oberzell zunächst klare Kontrolle verlieh. Doch Bad Waldsee reagierte prompt: Nur vier Minuten später verkürzte Cengiz Cengel in der 28. Minute auf 2:1 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Die Partie blieb bis zum Schluss zweikampfstark und intensiv, beide Mannschaften suchten offensive Lösungen, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen.

---

Bezirksliga Oberschwaben

Heute, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Morgen, 19:30 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
19:30live

Zum Duell zweier Tabellennachbarn erwartet die SGM Gruol/Erlaheim den SV Bubsheim. Während die Hausherren auf den fünften Rang springen können, geht es für Bubsheim um den achten Saisonsieg.

Aufrufe: 026.11.2025, 21:40 Uhr
Timo BabicAutor