Pfullingen II patzt, Oberzell nun vorne und zwei Spielabsagen

In den Bezirksligen in Württemberg standen Nachholspiele heute auf dem Programm. In der Bezirksliga Alb kam Tabellenführer VfL Pfullingen II gegen den TSV Ofterdingen über ein 1:1 nicht hinaus. In der Bezirksliga Bodensee eroberte der SV Oberzell mit einem 2:1-Heimsieg gegen FV Bad Waldsee die Tabellenführung. Zudem wurden zwei Spiele abgesagt.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
In einer intensiven Begegnung teilten sich beide Teams die Punkte. Pfullingen II erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Julian Welsch mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte kaum eine Minute: Joannis Lazaridis glich in der 23. Minute für den TSV Ofterdingen aus. Beide Mannschaften suchten danach weiter den Weg nach vorne, doch trotz engagiertem Einsatz auf beiden Seiten blieb es letztlich beim 1:1.
---
Das Spiel wurde abgesagt.
---
Der SV Oberzell erwischte einen Traumstart und legte früh den Grundstein für den späteren Heimsieg. Bereits in der 7. Minute verwandelte Simon Roth einen Foulelfmeter zum 1:0. In der 24. Minute erhöhte Marc Rothenhäusler auf 2:0 – ein Treffer, der Oberzell zunächst klare Kontrolle verlieh. Doch Bad Waldsee reagierte prompt: Nur vier Minuten später verkürzte Cengiz Cengel in der 28. Minute auf 2:1 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Die Partie blieb bis zum Schluss zweikampfstark und intensiv, beide Mannschaften suchten offensive Lösungen, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen.
---
Das Spiel wurde abgesagt.
---
Zum Duell zweier Tabellennachbarn erwartet die SGM Gruol/Erlaheim den SV Bubsheim. Während die Hausherren auf den fünften Rang springen können, geht es für Bubsheim um den achten Saisonsieg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________