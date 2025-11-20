Pfützen-Poker am Wochenende: Bezirksliga gegen den Wettergott

Auf einen Spieltag zum Staunen und möglicherweise zum Haare-Raufen, also genau das, was Bezirksliga eben ausmacht!

Wenn du uns ein Bild vom Spiel schickst, gerne scharf, aber notfalls nehmen wir auch künstlerisch verschwommene Meisterwerke, dann werden die Spielberichte nicht nur informativer, sondern auch gleich doppelt so ansehnlich.

Die FuPaner sind wie immer tapfer am Liveticker im Einsatz, die wahren Helden, die bei Regen, Wind und unerklärlichen Einwürfen trotzdem versuchen, den Überblick zu behalten. Danke dafür! Ohne euch würden wir vermutlich noch immer glauben, dass „Refresh“ einfach ein modischer Neologismus ist.

Der Spieltag verspricht nämlich alles: Spannung, Intensität und für die ein oder andere Mannschaft sogar die Erkenntnis, dass Tabellenplätze nicht nur Deko sind.

Wenn der Wettergott diese Woche gute Laune hat und nicht wieder versucht, die Bezirksliga Weser-Ems 3 in ein öffentliches Schwimmbecken zu verwandeln, dann dürfen wir uns auf ein echtes Fußballbuffet am Sonntag freuen.

Wie der SV Alemannia Salzbergen noch bekannt gibt stehen die ersten beiden Zugänge fest: Finn Ricken wird aus der A1-Jugend im Sommer zum Kader der Ersten dazustoßen (Foto) und mit Dominik Nitsche wird nach einer studienbedingten Pause ein bekanntes Gesicht zurückkehren.

Es wird kein Fußballfest erwartet. Aber vielleicht ein Fußballkampf. Und manchmal sind genau das die Spiele, die man später nicht vergisst.

Und jetzt? Sonntag. Frische Chance. Neues Kapitel. Die Frage ist nur: Wer bringt diesmal mehr auf den Platz und wer lässt im entscheidenden Moment wieder etwas liegen?

Das Hinspiel? Ein 2:2, das man irgendwo zwischen „wild“ und „klassisch Bezirksliga“ einsortieren kann. Keine der beiden Mannschaften konnte den Deckel draufmachen, beide hätten gewinnen können, beide waren aber irgendwie zufrieden damit, es nicht getan zu haben.

Salzbergen wollte ohnehin nur eines: den Klassenerhalt so früh wie möglich fix machen. Der Weg dahin ist eingeschlagen, aber ob es ein gemütlicher Spaziergang oder doch ein zäher Wandertag wird, das ist offen. Bad Bentheim wiederum hat das Potenzial für mehr, ruft es aber so zuverlässig ab wie eine Snooze-Taste am Montagmorgen.

Sportlich läuft’s bei keinem der beiden rund. Viel Licht, viel Schatten, und dazwischen Leistungen, die man später so erklärt wie vergessene Hausaufgaben: „Ja, da müssen wir nochmal ran.“ Doch immerhin: Die Trainer bleiben. Beide Vereine haben gerade erst verkündet, dass an der Seitenlinie auch kommende Saison dieselben Gesichter stehen werden. Ein bisschen Kontinuität also, während auf dem Platz noch das große Suchen herrscht.

17 Punkte haben beide gesammelt, Platz 11 und 12 teilen sie sich wie Sitznachbarn im Regionalexpress, die beide hoffen, dass die Fahrt bald weniger ruckelt. Bad Bentheim vorne, Salzbergen dahinter, aber nur alphabetisch und gefühlt vielleicht auch nur tagesformabhängig.

Wenn zwei Tabellennachbarn aufeinandertreffen, riecht es oft nach vorsichtigem Abtasten, zähen Zweikämpfen und dem berühmten „Sechs-Punkte-Spiel“. Doch wenn am Sonntag der SV Alemannia Salzbergen den SV Bad Bentheim empfängt, schwingt da etwas anderes mit – eine Art solidarisches Schulterklopfen zweier Teams, die wissen, dass ihre Saison bislang eher einer Achterbahnfahrt ohne Sicherheitsbügel gleicht.

Ein Spiel mit Geschichte, mit Bedeutung und mit der kleinen Chance, dass danach wieder alles anders ist.

Und während sich die beiden Teams um die Plätze im Spitzentrio balgen, wandern die Blicke gen Lohne, denn dort soll idealerweise der SC Spelle-Venhaus II ein paar Punkte entführen, um die Tabelle noch ein bisschen feinwürziger zu machen. Man darf ja hoffen. Bezirksliga ohne Hoffen wäre schließlich wie Bratwurst ohne Senf.

Aber Altenlingen ist nicht mehr das Team aus dem Hinspiel oder zumindest will man genau das beweisen. Der ASV nutzt jede Trainingseinheit wie eine kleine Rachefantasie und weiß: Zuhause, mit eigener Kulisse, eigenem Platz, eigenem Stolz, kann man auch einen Tabellenkracher wieder geradebiegen. Wer hier von einem Selbstläufer ausgeht, hat die Bezirksliga nie verstanden.

Freren reist als beste Abwehr der Liga an. Nicht „stabile Defensive“, nicht „ordentlich organisiert“ - nein, richtig beste Abwehr. Betonmischer, Zement, Armierungseisen, alles drin. Ein Verbund, durch den man nicht einfach „mal eben“ durchkombiniert. Und vorne glänzt weiterhin das Duo, das im Hinspiel Altenlingens Hintermannschaft in Einzelteile zerlegt hat: Ahrens und Wecks, unterwegs zwischen chirurgischer Präzision und der Art Straßenfußball, die man seit der Grundschule nicht mehr gesehen hat.

Es gibt Ergebnisse, die verblassen, und es gibt Ergebnisse, die 97 Tage später immer noch im Raum stehen wie ein nicht bezahlter Vereinsheim-Deckel. Das 5:0 der SG Freren über den ASV Altenlingen gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Ein Sieg, der damals in der Höhe überraschte und heute das Spitzenspiel der Bezirksliga wie ein Leuchtschild ausleuchtet: Zweiter gegen Dritter. Mehr Drama ist in dieser Liga kaum zu kriegen.

Es ist das klassische Duell „Druck gegen Ruhe“. Veldhausen braucht Punkte, dringend. Laxten will den nächsten Schritt in einer bislang souveränen Saison machen. Spannung garantiert. Wer behält die Nerven? Wer setzt ein Zeichen? Dieses Spiel könnte für beide Teams richtungsweisend werden.

Ganz anders das Bild beim Gegner aus Laxten. Olympia hat sich auf Platz 10 ein ordentliches Polster erarbeitet, der Umbruch unter Trainer Daniel Holtgers wirkt gelungen. Die Vertragsverlängerung ist bereits eingetütet, die ersten Neuzugänge präsentiert, in Laxten herrscht Stabilität statt Zittern. Die Mannschaft spielt befreit auf und weiß: Mit einem Auswärtssieg könnte man den Blick endgültig Richtung obere Tabellenhälfte richten.

Der SV Veldhausen hat eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich. Wochenlang sah alles nach einer schweren Saison aus, doch die Mannschaft bewies Moral: nie aufgegeben, nie aufgehört zu kämpfen und Stück für Stück wichtige Punkte gesammelt. Zur Saisonhalbzeit stehen nun 14 Zähler auf dem Konto, Platz 13. Noch kein Grund zum Durchatmen, denn der Atem des ersten Abstiegsplatzes sitzt den Veldhausenern weiterhin im Nacken. Jeder Fehler kann teuer werden, jeder Punkt ist Gold wert.

Wenn ein Reel zum Bumerang wird Es gab eine Zeit, da war die Fußballwelt in Neuenhaus noch in Ordnung. 107 Tage ist das her, eine kleine Ewigkeit im Amateurfußball, wo Dramaturgie oft schneller wechselt als der Rasen mäht. Vor dem Hinspiel hatten die Borussen noch frech im Instagram-Reel den Gegner aus Langen „vermessen“, und tatsächlich: 1:0 gewann Neuenhaus damals zu Hause. Ein selbstironisches Grinsen, ein paar Sprüche in der Kabine, drei Punkte im Sack, alles wirkte im Lot. ➡️ Zum Reel ⬅️ Heute sieht das Ganze aus wie eine Szene, die der Algorithmus erbarmungslos wieder ausspuckt, wenn man sie eigentlich vergessen möchte. Neuenhaus ist abgerutscht, und zwar tief. Vorletzter Tabellenplatz, kalter Atem des Abgrunds schon in Nackenhöhe. Der Vorsprung auf das rettende Ufer? Gefühlt so weit weg wie die nächste Regionalliga-Doku. Ganz anders der SV Langen: Auf Platz 6 thronen er, nicht spektakulär, aber solide, wie ein gutes Paar Kunstrasenschuhe. Nach ganz oben sind es zwar satte 15 Punkte, aber zum Abstiegsstrudel genauso viele Lichtjahre. Die Saison könnte für Langen ein gepflegter Nachmittagsspaziergang werden, wenn da nicht diese kleine, unangenehme Pflichtaufgabe wäre: ein angeschlagener Gegner, der plötzlich wieder Zähne zeigen muss. Denn Neuenhaus steht nicht nur unter Druck, sie stehen unter Notruf. Jeder Punkt zählt, jeder Zweikampf wird zur Existenzfrage. Ein Team, das weiß, dass noch ein paar verlorene Wochenenden reichen könnten, um die Saison endgültig in Richtung „großer Tischkreis im Vereinsheim“ zu schicken. Und Langen? Die müssen aufpassen, dass sie dieses Spiel nicht mit der lässigen Grundhaltung eines Mannschaftsausflugs angehen. Zu verschenken haben sie zwar wenig, zu verlieren aber eine Menge Ansehen. Schließlich erinnert man sich dort sicher noch gut an das Reel und daran, wie es sich anfühlt, wenn Spott vom Platz aus beantwortet wird. Es ist also angerichtet: ein Spiel, in dem der eine retten muss, was zu retten ist und der andere zeigen, dass er die besseren 107 Tage hinter sich hatte.

Lohne vor heikler Pflichtaufgabe gegen unberechenbares Spelle-Venhaus II Der letzte offizielle Tanz des Jahres hat es in sich: Wenn SV Union Lohne am Sonntag um 14.30 Uhr den SC Spelle-Venhaus II empfängt, trifft der frisch gekürte Herbstmeister auf einen Gegner, der kaum auszurechnen ist und genau deshalb gefährlich werden kann. Union Lohne geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Das Hinspiel konnte die Mannschaft für sich entscheiden, vor sechs Monaten jedoch setzte Spelle-Venhaus II ein Ausrufezeichen und zeigte, dass auch der Ligaprimus verwundbar ist. Kein Wunder also, dass der Verein in seinen sozialen Medien zur Vorsicht mahnt: „Unbeständig, aber gefährlich!“ - ein Motto, das auf die Reserve aus Spelle perfekt zutrifft. Vor allem offensiv besitzt der Gast ausreichend Qualität, um dem Favoriten das Leben schwer zu machen. Buss und Egbers stehen bereits bei je neun Saisontoren, bilden ein wuchtiges Duo und brauchen nur wenige Chancen, um Partien zu kippen. Doch Union Lohne hat einen eigenen Trumpf im Ärmel: Rendi Kildau, der mit beeindruckenden 20 Treffern die Torjägerliste klar anführt und Woche für Woche Lohner Offensivpower garantiert. Für Lohne geht es darum, die beeindruckende Konstanz des bisherigen Saisonverlaufs ein letztes Mal im Jahr 2025 auf den Platz zu bringen und den Fans zuhause einen würdigen Abschluss zu liefern. Spelle-Venhaus II hingegen reist ohne Druck an, aber mit der Gewissheit, dass man den Favoriten bereits schlagen konnte. Alles deutet auf ein packendes Duell zweier offensivstarker Teams hin. Für Spannung ist gesorgt und vielleicht schreibt der letzte Spieltag vor der Winterpause noch einmal seine ganz eigenen Geschichten.

Werlter Warteschleife trifft Nordhorner Höhenflug: Ein Spiel, das mehr Fragen stellt als Antworten verspricht Wenn der SV Sparta Werlte am Wochenende den SV Vorwärts Nordhorn II empfängt, trifft akute Abstiegsnot auf überraschende Aufbruchstimmung. Die sportliche Historie zwischen beiden Teams ist überschaubar, das Hinspiel war das erste direkte Duell, endete 1:1 und blieb vor allem wegen der Gelb-Roten Karte gegen Nils Hüseman in Erinnerung. Seitdem jedoch haben sich die Wege der Kontrahenten deutlich getrennt.

Während die Nordhorner Reserve zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung übernahm und sich aktuell als Siebter im gesicherten Mittelfeld festgesetzt hat, steckt Werlte tief im Tabellenkeller. Platz 14 ist weit entfernt von den eigenen Ambitionen und noch weiter vom rettenden Ufer. Sieben Spiele ohne Sieg, letzter Rang in der FuPa-Formtabelle: Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Der einst heimstarke SV Sparta Werlte kämpft nicht nur um Punkte, sondern längst auch um Selbstvertrauen.

Nordhorn reist dagegen mit breiter Brust an. Die Mannschaft hat im Saisonverlauf mehrfach gezeigt, dass sie auch gegen körperlich robuste Gegner bestehen kann. Variabel im Angriff, stabil im Zentrum, die Reserve des SV Vorwärts ist schwer auszurechnen und tritt mit einer Mischung aus Talent und Tempo an. Für Werlte wird es ein Spiel der Wahrheit. Kampf, Kompaktheit und ein mutiger Auftritt vor eigenem Publikum sind Pflicht. Jeder Fehler könnte schwer wiegen, jede gelungene Aktion ein Schritt zurück ins Vertrauen sein. Sparta braucht dringend einen Dreier, Nordhorn kann das Spiel mit Ruhe angehen, aber auch mit dem Wissen, dass man einen angeschlagenen Gegner nicht unterschätzen darf. Es ist ein Duell mit klarer Rollenverteilung, aber auch mit reichlich Zündstoff. Und genau diese Mischung macht das Aufeinandertreffen spannend.

Letztes Heimspiel des Jahres, dicke Story garantiert! Der SV Concordia Emsbüren hat ein Fußballjahr hinter sich, das sich gewaschen hat: Direkter Wiederaufstieg, Euphorie im Ort und jetzt steht die Truppe auch in der Bezirksliga erstaunlich stabil da. Neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nach der Hinrunde: Respekt! Aber Vorsicht, Concordia, jetzt kommt der VfL Emslage. Die Gäste reisen mit einer Mega-Durststrecke an: Neun Spiele ohne Sieg, Tabellenende, akute Abstiegsgefahr. Doch Emslage hat unter der Woche ein Zeichen gesetzt und das Trainerteam verlängert, ein Versuch, Ruhe reinzubringen und die Hoffnung auf die Wende am Leben zu halten. Und die Vergangenheit spricht nicht komplett gegen den VfL: Im Hinspiel schlug Emslage Concordia noch klar mit 4:1! Ein Ergebnis, das in Emsbüren garantiert keiner vergessen hat. Für den VfL ist klar: Ohne Punkte geht’s nächste Saison wohl nicht mehr gegen Concordia. Für Emsbüren gilt: Heimsieg = goldener Abschluss eines starken Jahres. Sonntag, Emsbüren, ein Duell zwischen Aufschwung und Absturz. Wer setzt das nächste Ausrufezeichen? Nur eins ist sicher: Es wird heiß, es wird hart und es wird wichtig!

