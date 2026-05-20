Pfrondorf atmet im Keller auf, Genkingen lässt wichtige Punkte liegen Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht. von Timo Babic · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

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Im Nachholspieltag der Bezirksliga Alb hat SV Pfrondorf im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen gesetzt und sich mit einem 5:2 gegen SV Zainingen Luft verschafft. TSV Genkingen kam gegen TSG Upfingen dagegen nicht über ein 2:2 hinaus und verpasste damit die große Chance, im Tabellenkeller entscheidend Boden gutzumachen. Während Pfrondorf auf 34 Punkte kletterte und sich etwas Raum verschaffte, bleibt die Lage für Genkingen mit 29 Zählern angespannt. Für Zainingen wurde der Abend zu einem weiteren Rückschlag.

Bezirksliga Alb

Für TSV Genkingen war dieses Remis zu wenig. Im Heimspiel gegen TSG Upfingen holte die Mannschaft zwar einen Punkt, doch im engen Tabellenkeller hätte ein Sieg deutlich mehr Gewicht gehabt. So bleibt Genkingen bei 29 Punkten und steckt weiter tief im Kampf um den Klassenerhalt. Upfingen nimmt den Zähler mit, steht nun bei 35 Punkten und hält damit etwas Abstand nach unten.

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SV Pfrondorf hat sich in diesem Kellerduell mit voller Wucht Luft verschafft. Schon in der 5. Minute brachte Denny Lutz die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Mathis Kächele in der 51. Minute zum 1:1 für SV Zainingen aus. Doch danach drehte Pfrondorf mit großer Entschlossenheit auf: Daniel Schreier traf in der 58. Minute zum 2:1, Franz Hummel erhöhte in der 62. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte David Götz in der 64. Minute noch einmal auf 3:2, doch Pfrondorf blieb entschlossen. Franz Hummel traf in der 75. Minute erneut zum 4:2, ehe Georg Ostertag in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 5:2 setzte. Für Pfrondorf ist dieser Sieg von enormer Bedeutung, weil die Mannschaft nun bei 34 Punkten steht. Zainingen bleibt bei 24 und gerät immer stärker unter Druck. --- Bezirksliga Ostwürttemberg