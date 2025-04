Vohenstrauß (Mitte) sackte enorm wichtige Punkte ein. – Foto: Josef Trummer

Pfreimds »extrem bittere« Pille – Weiden II gewinnt Top-Spiel Bezirksliga Nord, der Sonntag: Vohenstrauß beweist nach zwei Rückstanden Moral +++ Etzenricht dreht frühen Rückstand und jubelt in Tännesberg

Es bleibt dabei: der SV Etzenricht führt das Tableau der Bezirksliga Nord weiterhin mit sechs Punkten vor der SpVgg SV Weiden II an. Beide Mannschaften hatten am Sonntag auch das nötige Matchglück auf ihrer Seite. Für den jeweiligen Gegner wäre durchaus mehr drin gewesen. Etzenricht setzte sich beim TSV Tännesberg trotz eines Blitz-Gegentores mit 3:1 durch, parallel gewannen die Wasserwerkler ein hochklassiges Top-Spiel gegen Verfolger 1.FC Schlicht zu Hause mit 3:2.



Unterdessen ließ die SpVgg Pfreimd Big Points im Abstiegskampf liegen. Stattdessen gewann die SpVgg Vohenstrauß ein enges Sechs-Punkte-Spiel mit 3:2 und macht ihrerseits einen wichtigen Schritt gen Klassenerhalt. Das andere Direktduell im Abstiegskampf fand dagegen keinen Sieger. 1:1-Unentschieden trennten sich Willmering-Waffenbrunn und die SV Grafenwöhr voneinander.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Das war ein Top-Spiel, das alles gehalten hat was es versprochen hatte. Schlicht ist eine der besten Mannschaften der Liga. Sie hätten sich heute sicherlich ein Unentschieden verdient gehabt. Wir haben nicht unser Spiel gemacht, haben aber zusammengehalten und vor allem als Kader das Spiel gewonnen. Sprich: die Einwechselspieler, die ins Spiel kamen, haben uns nochmal zusätzliche Prozentpunkte gebracht. Wir sind gut drauf und gewinnen solche Spieler dann vielleicht auch eher.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer SpVgg Pfreimd): „Extrem bitter. Es war eigentlich eine gute Leistung von uns. Wir sind zweimal verdient in Führung gegangen und haben dann mit einem Elfmeter gegen uns den Ausgleich bekommen. Und dann insgesamt nach zwei Ecken und einem Elfmeter drei Tore kassiert. Zu allem Überfluss haben wir dann noch ein Tor gemacht, was uns wegen Abseits weggepfiffen. Schade. Eigentlich eine gute Leistung. Da hätten wir mehr verdient gehabt. Der Fokus muss jetzt auf Mittwoch liegen, wenn unsere Englischen Wochen starten.“







André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Das Ergebnis hört sich im ersten Moment so an, als hätte Etzenricht eine klare und gute Partie gespielt. In meinen Augen war es vor allem am Anfang ein sehr zerfahrenes Spiel. Gerade in der ersten Halbzeit lieferten beide Mannschaften keinen Augenschmaus. Es gab viele lange Bälle und Standards. Die ersten drei Treffer fielen allesamt über Standards, das 1:3 durch einen Etzenrichter Konter. In der Halbzeit stellten wir um und wollten nochmal alles probieren. In den ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit hatte Etzenricht richtig Glück, dass wir nicht den Anschlusstreffer machen. Etzenricht hat da unsere Angriffe gekonnt geklärt. Es wäre heute definitiv ein Punkt drin gewesen. Schießen wir in der zweiten Halbzeit das 2:3, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch das 3:3 erzielen, weil das Momentum auf unserer Seite lag.“



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Von einem schnellen Standard-Gegentor ließen wir uns nicht verunsichern, sondern zogen unseren Plan weiter durch, fanden spielerische Lösungen und setzten den Gegner unter Druck. Die Tore zwei und drei haben wir uns gut herausgespielt. So wollten wir gern weitermachen, doch nach dem Seitenwechsel gewann der Gegner etwas Oberhand durch lange Bälle sowie hervorragend geschlagene Ecken. Hier hatten sie schon Einschussmöglichkeiten. Das Tännesberger 2:3 wäre nicht unverdient gewesen, weil wir eine Phase drin hatten, in der wir förmlich darum gebettelt haben. In den letzten 15 Minuten haben wir den Gegner wieder besser in den Griff bekommen und konnten so das 3:1 nachhause bringen.“







Martin Göttlinger (Sportlicher Leiter SpVgg Willmering-Waffenbrunn): „Über 90 Minuten gesehen hatten wir die besseren Gelegenheiten, allerdings konnten wir diese nicht in die notwendigen Tore ummünzen. Es war nicht unser Tag heute. Mund abwischen und weiter geht's.“