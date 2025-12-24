Pfreimd: Zwei Neuzugänge, kompletter Kader bleibt

Nach Aussage der Verantwortlichen herrsche aktuell auf wie abseits des Platzes eine sehr gute Stimmung. Die Spieler seien mit dem Trainerduo Michael Hartlich Mike / Dennis Lobinger zufrieden. Mit beiden Coaches konnten die Verantwortlichen ja schon vor Wochen verlängern. Auch von Seiten der Zuschauer und Fans hört man an viele positive Stimmen. Zum Thema Kaderplanung geben die Entscheidungsträger wie folgt Einblick: „Für die kommende Saison haben alle Spieler zugesagt, dass sie in Pfreimd bleiben. Gespräche mit externen Spielern für die kommende Saison gibt es nur noch vereinzelt, da wir zufrieden mit aktuellem Kader sind. Gespräche werden nur noch punktuell geführt, wenn das Gefühl besteht, dass ein Spieler ins Mannschaftsgefüge passt oder von sich aus kommen will.“ Die jungen Kaderspieler hätten sich sehr gut integriert und entwickelt, womit neue Optionen für das Trainerteam bestünden.



Ab sofort spielberechtigt ist ein junger Winter-Neuzugang. Der 18-jährige Bastian Schieder wechselt aus dem NZL des ASV Cham nach Pfreimd, spielte bislang in der Chamer U19-Bayernligamannschaft. Zunächst einmal steht das Heranführen in den Herrenbereich im Vordergrund. „Basti ist ein sehr junger Spieler, der sehr gut ausgebildet wurde. Er hat in den Einheiten einen sehr guten Eindruck gemacht und ist ein weiterer junger Spieler, den wir in die Mannschaft integrieren wollen. Wir sehen ihn auf den Außenpositionen, er hat aber auch schon im Zentrum gespielt. Wir werden das in der Vorbereitung testen und dann entscheiden“, so Trainer Michael Hartlich über seinen neuen Schützling.



Für die neue Saison bereits zugesagt hat Torwart Bastian Schreier. Das Pfreimder Eigengewächs ist 2023 zum SV Schwarzhofen gewechselt. Im Sommer kehrt der 23-Jährige zu seinem Heimatverein zurück. „Für uns ist das eine sehr gute Nachricht, dass ein mittlerweile erfahrener Bezirksliga-Torwart wieder in die Heimat zurückfindet. Er hat den Konkurrenzkampf in Schwarzhofen angenommen und ist dort mittlerweile Stammtorhüter“, freuen sich die Entscheidungsträger der SpVgg, die auf eine sportlich zufriedenstellende Herbstrunde zurückblicken kann in der Bezirksliga Nord.



„Mit dem sechsten Tabellenplatz können wir sehr zufrieden sein. Am Anfang der Saison haben wir als Ziel eine einstelligen Tabellenplatz ausgegeben. Aktuell sind wir mit einem Spiel weniger sechs Punkte von Tabellenplatz zwei entfernt. Dass wir in den Auswärtsspielen gegen den FC Amberg und die SpVgg SV Weiden II insgesamt vier Punkte geholt haben, zeigt das Potential unserer jungen Mannschaft. Hier werden wir weiter daran arbeiten, dass die Entwicklung weiterhin positiv verläuft“, zieht Hartlich eine Zwischenbilanz nach seinem ersten halben Jahr am Naab-Ufer.



Beim Winter-Trainingslager werden 40 Spielern dabei sein, was die aktuell gute Stimmung und hohe Motivation unterstreicht. Neuigkeiten gibt es auch aus der „Zweiten“ und „Dritten“ der SpVgg Pfreimd. Die Kreisklassen-Mannschaft wird auch nächstes Jahr von Hannes Wurmstein trainiert. Co-Trainer Johannes Zeus wird kürzertreten. An seine Stelle tritt Fabian Strehl. Bei der A-Klassen-Truppe scheidet Tobias Taubmann zur kommenden Saison als Coach aus. Für ihn werden Alexander Piehler und Julian Blöth übernehmen. Der Verein plant, auch in Zukunft mit einer dritten Mannschaft ins Rennen zu gehen.