Pfreimd und Wernberg top – Upo siegt 7:2 – Chambtal hadert Bezirksliga Nord, der Sonntag: Hahnbach und Weiden II gehen in den Spitzenspielen leer aus +++ Arnschwang gewinnt den Kellergipfel gegen den Inter von Florian Würthele · Heute, 18:26 Uhr · 0 Leser

Jubel und Frust lagen am Bezirksliga-Nord-Sonntag eng beisammen. Wie hier in Schlicht, wo der FCS (grüne Trikots) gegen Raindorf ganz spät noch ausgleichen konnte. – Foto: Josef Trummer

Ist das schon die Vorentscheidung im Titelkampf? Am sechstletzten Spieltag baut der FC Amberg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord auf sieben Punkte aus. Während der FCA am Wochenende nicht einmal ranmusste – wegen des Nichtantritts von Schlusslicht Schirmitz wird er die Punkte nachträglich am „grünen Tisch“ gutgeschrieben bekommen – verlor der ärgste Verfolger SV Hahnbach zu Hause das Top-Spiel gegen einen starken FC Wernberg mit 1:2. Zumindest beim Kampf um den Relegationsplatz hält sich der Schaden für Hahnbach im Rahmen. Denn auch der Rangdritte SpVgg SV Weiden II ging leer aus. Die Wasserwerkler mussten sich eine 0:2-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Pfreimd eingestehen.



Für einen Paukenschlag sorgten derweil die Sportfreunde Upo. Andreas Schelers Schützlinge fertigten die angereiste SpVgg Vohenstrauß mit 7:2 ab. Was für ein Debakel für die Schuster-Crew! Im Abstiegskampf pirscht sich die DJK Arnschwang durch einen 4:1-Erfolg über Inter Bergsteig Amberg ganz nah ans rettende Ufer heran.



Bastian Ellmaier (Trainer 1. FC Schlicht): „Für den neutralen Zuschauer war es ein interessantes Spiel. Wir fingen gut an, gingen durch einen Elfmeter in Führung und hatten danach drei, vier sehr hochkarätige Chancen. Leider konnten wir keine davon nutzen. Stattdessen kassierten wir durch einen schön herausgespielten Treffer des Gegners das 1:1. Nach der Pause war es von unserer Seite viel zu wenig. Da haben wir wieder unsere zwei Gesichter gezeigt. Dennoch ließen wir im Gesamten hinten wenig zu. Dann kriegten wir einen aus meiner Sicht absolut unberechtigten Elfmeter gegen uns. Dieser war eigentlich ein Witz. Mit einem Mann weniger, landeten wir ganz kurz vorm Abpfiff nach einem Standard den Lucky Punch zum 2:2. Insgesamt gehörte die erste Halbzeit mehr uns und die zweite definitiv dem Gegner. Das Unentschieden ist gerecht.“







Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Die Niederlage geht so weit in Ordnung. Wir haben heute nicht das Spiel gespielt, was wir eigentlich können, sind unter unseren Möglichkeiten gekommen und haben folgerichtig das Spiel verloren. Für uns ist es kein Beinbruch. Wir wissen immer noch, wo wir herkommen, hatten jetzt leider etwas Pech mit Verletzten. Dadurch ist es in gewisser Weise erklärbar, dass man nicht jede Woche 100, 110 Prozent auf den Platz bringt. Grundsätzlich schauen wir auf unser Spiel und das gilt es nächste Woche wieder zu verbessern.“





Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Das war eine Top-Leistung von uns und ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit waren wir richtig gut im Spiel, haben dann aber leider einen unnötigen Elfmeter kassiert und zwei gute Chancen liegen gelassen. So ging es mit einem 1:2 in die Halbzeit. Nach der Pause sind wir gut rausgekommen, haben es jedoch verpasst, direkt das 1:3 zu machen. Dann kam der erste Platzverweis: Beim ersten „Foul“ rutscht unser Spieler aus, und bei der zweiten Gelben muss man nicht unbedingt gleich die Ampelkarte zeigen. Dann war es eine Kampfleistung und gute Defensivarbeit, die uns den Sieg gesichert haben.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „In der ersten Halbzeit war es eine sehr ausgeglichene Partie mit sehr wenigen Torchancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte sind wir besser ins Spiel gekommen und verpassten es kurz nach dem Seitentausch, in Führung zu gehen. Wir nahmen das Spiel immer mehr in die Hand und haben verdient die zwei Tore geschossen. Hinten haben wir keine Chancen des Gegners zugelassen. Ein verdienter Sieg. Glückwunsch an meine Mannschaft für eine sehr gute Leistung.“













Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Wir wussten, dass uns ein tiefstehender Gegner erwartet. Meine Mannschaft hat darauf genau die richtige Antwort gefunden und einen sehr reifen, erwachsenen Fußball gespielt. Wir sind geduldig geblieben, haben auf unsere Chance gewartet und sie konsequent genutzt. Besonders hervorheben möchte ich, dass wir erneut zu Null gespielt haben – das zeigt unsere Stabilität und den starken Teamgeist in der Mannschaft. Nächste Woche wollen wir weiter punkten.“



Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Meiner Mannschaft möchte ich heute ein Kompliment machen. Trotz der personell sehr angespannten Situation hat sie eine sehr gute Leistung gezeigt. Leider wurden wir dafür nicht mit Punkten belohnt. Leider musste unsere Sturmspitze Nici Bucher durch ein großes Foulspiel verletzt ausgewechselt werden. Wieso der Schiedsrichter hier nicht die Rote Karte gezeigt hat, sowie auch einige weitere Entscheidungen, sind einfach nicht nachzuvollziehen. Es ist sehr schade, dass hier so stark Einfluss auf das Spiel genommen wurde. Nichtsdestotrotz werden wir auf die Leistung aufbauen und weitermachen.“







Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Es war kein Leckerbissen, was für uns aber auch nicht wichtig war. Für uns waren die drei Punkte zu Hause wichtig. Diese haben wir meiner Ansicht nach hochverdient geholt. Wir haben uns relativ zügig auf die Spielweise von Bergsteig Amberg eingestellt. Ankreiden muss man, dass wir nach der gelbroten Karte für Amberg nicht gleich nachgelegt haben, sondern unerklärlicherweise das Gas ein bisschen rausgenommen haben. Mit den Toren haben wir aber noch nachlegen können. Ein hochverdienter Sieg und Kompliment an meine Mannschaft.“



