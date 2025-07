Pfreimd überspringt Pokalhürde – Regental knackt Stulln

Das Salz in der Pokal-Suppe blieb aus, in den bisherigen Spielen des Achtelfinals im Kreispokal Cham/Schwandorf verlief alles nach Plan. Die Favoriten aus der Bezirksliga haben sich durchgesetzt – souverän, standesgemäß, teils deutlich. Am Dienstagabend lösten vier Teams das Ticket für das Viertelfinale. Zwei Partien stehen jetzt noch aus, dann ist das Viertelfinale komplett.



Bereits letzte bzw. vorletzte Woche hatten die Bezirksligisten TSV Tännesberg (9:2 in Wackersdorf) und Titelverteidiger SV Schwarzhofen (4:0 in Beucherling) Favoriten-Sachen gemacht und sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Nun taten es ihnen die Pfreimder gleich. Nachwuchstalent Dominik Fiedler, Dennis Lobinger und Vinzenz Schlenk trafen zum Sieg in Nabburg. Der heimische Kreisligist wehrte sich tapfer und konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Ein Doppelschlag des Vorjahresfinalisten (50./56.) brach der Elf von Ralph Egeter und Stoyan Stoykov jedoch das Genick.







Mit einer bärenstarken Torquote hatte die SG Regental während der vorangegangen Meistersaison in der Kreisklasse Süd aufwarten lassen. Speziell Sturmtalent Luis Lommer stach heraus. Und dieser war beim Pokalspiel in Stulln einmal mehr zur Stelle – per Doppelpack. Überraschend deutlich gewann die SG auswärts beim Vertreter aus der anderen Kreisliga-Staffel. Schafft es der Neu-Kreisligist wie im Vorjahr bis ins Pokalhalbfinale – oder sogar noch weiter?







Zwei Liga-Konkurrenten aus der Kreisliga West kreuzten in Nittenau die Wege. Es entwickelte sich das erwartet enge Match. Mit dem besseren Ausgang für die Gastgeber um Ex-Profi Abdul Iyodo an der Seitenlinie. Aufs Katzdorfer Führungstor antwortete der TSV blitzschnell mit dem Ausgleich – um in der 88. Minute zum Sieg zu kommen.







Ein weiteres Kreisliga-Duell stieg in Willmering, wo es ähnlich spannend zuging wie in Nittenau. Der Pokalsieger von 2023 erwischte einen traumhaften Start, führte schnell mit 2:0. Dabei blieb es lange. Nochmal richtig spannend wurde es, als Waldmünchen/Geigant eine Viertelstunde vor Schluss auf ein Tor herankam. Der Ausgleich blieb der SG aber verwehrt, stattdessen durfte der Bezirksliga-Absteiger jubeln.





Noch ausstehende Achtelfinals: