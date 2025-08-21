Pfreimd tätigt Last-Minute-Transfer: Talent Pawlak kommt

Pawlak kickte auch in der Jugend beim SV Schwarzhofen, wechselte dann in der B-Jugend ins Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham. In der U17 und U19 agierte der Mittelfeldspieler im Landesliga-Bereich. Nach dem Übertritt in den Herrenbereich wechselte er zur Saison 2024/25 in die Bezirksliga-Mannschaft des SV Schwarzhofen, für die er in 22 Punktspielen ran durfte (ein Tor). In der laufenden Saison kam es lediglich zu einem Kurzeinsatz in der Liga.



„Basti ist mit seinen 20 Jahren ein Spieler, der voll zu uns passt. Mit seiner Passqualität bringt er in unser Spiel mehr Flexibilität. Dazu hat er einen super Abschluss. Ich sehe Basti auf der Sechs, hier kann er seine Stärken optimal einbringen“, so Pfreimds Übungsleiter Michael Hartlich über den neuen Spieler.



„Wir freuen uns sehr, dass sich Bastian für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Mit Bastian bekommen wir einen Spieler, der bereits letzte Saison erste Erfahrungen als Stammspieler in der Bezirksliga Süd sammeln konnte. Er kennt das Tempo und das Niveau dieser Spielklasse und kann uns direkt weiterhelfen. Darüber hinaus ist er mit seinen 20 Jahren noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung“, ergänzt die sportliche Leitung der SpVgg um Michael Prey und Florian Wilhelm. Sein Ligadebüt für die Rotweißen könnte Pawlak schon am kommenden Sonntag feiern. Da steht das Lokalderby daheim gegen den FC Wernberg – und damit auch das Wiedersehen mit Ex-Spielertrainer Bastian Lobinger – auf dem Plan.