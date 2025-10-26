Pfreimd schlägt Tännesberg – Last-Minute-K.O. für Schirmitz

Haarscharf schrammte die SpVgg Schirmitz am zweiten Punktgewinn dieser Bezirksliga-Saison vorbei. Weit in der Nachspielzeit kassierte das Tabellenschlusslicht vom angereisten FC Furth im Wald den Todesstoß in Form des 1:2. Jubel hingegen an der Landesgrenze: Die Drachenstädter springen mit dem wichtigen Dreier auf einen Nichtabstiegsplatz. Im zweiten Sonntagsspiel behielt die formstarke SpVgg Pfreimd die Oberhand über den TSV Tännesberg. Kurz vor und nach der Halbzeitpause trafen die Hartlich-Mannen und gewannen so das Heimspiel mit 2:0. Das Derby zwischen Upo und Hahnbach wurde abgesagt.



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Wir haben uns am Anfang etwas schwer getan, sind aber defensiv sehr gut gestanden. Durch einen Standard haben wir dann das 1:0 gemacht und ab dem Zeitpunkt waren wir besser im Spiel. Wir konnten mehr Druck auf den Ball ausüben und haben Tännesberg immer wieder in der Defensive unter Druck gesetzt. Dadurch haben wir das Spiel weitestgehend im Griff gehabt und das zweite Tor nachlegen können. Wir haben das Spiel völlig verdient gewonnen, Glückwunsch an meine Mannschaft.“



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Eigentlich kamen wir gut ins Spiel. Die ersten beiden Riesen-Bretter hatten wir, als wir eins gegen eins auf den Keeper zuliefen. Im Gegenzug ging Pfreimd durch eine Ecke in Führung. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir führen müssen. Wir haben Chancen, schießen die Tore einfach nicht und kriegen dann im Gegenzug ein Tor. Das ist aktuell der Knackpunkt, der uns bricht. Nach der Halbzeit kassierten wir durch einen Aufbaufehler das 2:0, was in Ordnung ging, weil Pfreimd zu diesem Zeitpunkt einfach besser war als wir. Danach hatten wir trotzdem nochmal Chancen. Im Normalfall hätten wir locker zwei Tore schießen können, und mussten am Ende vielleicht sogar einen Elfmeter kriegen. Daran hat es aber nicht gelegen. Die Leistung war okay, aber wir können noch eine Schippe drauflegen. Beim kommenden Do-or-Die-Spiel gegen Arnschwang müssen wir daheim punkten.“





