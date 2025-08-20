Pfreimd scheitert an Tännesberg – Schwarzhofen souverän

Der SV Schwarzhofen ist dem Ziel Titelverteidigung wieder ein Stück näher gekommen. – Foto: Redaktion Schwandorf

Drei Spiele, drei Auswärtssiege: Drei der vier Halbfinalisten sind gefunden im Toto-Pokal des Spielkreises Cham/Schwandorf. Titelverteidiger SV Schwarzhofen löste seine Aufgabe bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn am Mittwochabend relativ souverän und gewann 4:2. Einen Favoritensieg landete auch der 1. FC Schwarzenfeld, der beim SV Kemnath a.B. knapp mit 2:1 die Oberhand behielt. Und auch der dritte Halbfinalist kommt aus der Bezirksliga, allerdings aus der Nord-Staffel: Der TSV Tännesberg behauptete sich beim Ligakonkurrenten SpVgg Pfreimd mit 2:0.



Der Vorjahresfinalist ist raus! Letztes Jahr hatte die Pfreimder Mannschaft das identische Viertelfinal-Duell gegen Tännesberg 3:1 für sich entschieden. Dieses Mal drehte der TSV den Spieß um. Und speziell aufgrund der ersten Halbzeit ging der Erfolg der Klahn-Elf auch in Ordnung. Das Spiel nahm schnell Fahrt auf, Möglichkeiten hatten beide Teams. Nicolas Schloßer (24.) erzielte nach einer Ecke die Führung für die Gäste, die mit dem Pausenpfiff einen weiteren Treffer wegen angeblicher Abseitsstellung nicht zugesprochen bekamen – eine strittige Szene! Mitte der zweiten Hälfte verwertete Zdenek Sykora dann eine scharfe Klahn-Flanke am langen Toreck zum 0:2. Hintenraus fand Pfreimd nicht mehr die nötigen Mittel für eine Aufholjagd – daran änderte auch eine gelbrote Karte an Tännesbergs Torschützen Sykora (76.) nichts.







In der Bezirksliga Süd hatte der 1. FC Schwarzenfeld zuletzt kein Glück. Ein Erfolgserlebnis im Kreispokal täte also gut, um für frisches Selbstvertrauen zu sorgen. Und dies setzte die Truppe von Coach Alex Hadasch um. Viele der knapp 250 Zuschauer dürften sich schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt haben, ehe Alois Bejera einen Porcher-Eckball zum 1:2-Siegtreffer des FC einköpfte (84.). Nach einer halben Stunde hatte Adrian Imeri den Favoriten in Führung gebracht, Kemnath kam durch Thomas Ott (55.) zum Ausgleich. Ein typischer Arbeitssieg gegen einen starken Kreisligisten!







Der SV Schwarzhofen ist seinem Ziel, der erneuten Titelverteidigung, wieder ein Stück näher gekommen. Alles in allem löste Adi Götz‘ Mannschaft die Aufgabe bei Willmering-Waffenbrunn souverän. Bastian Graf (18.) und Stefan Voith (26.) brachten den SVS komfortabel in Führung. Spannung kehrte zurück, als WiWa durch Gerald Raabs Treffer (30.) wieder Anschluss fand. Doch Mitte des zweiten Durchgangs zog Schwarzhofen davon – erst Andreas Schächerer (63.) und dann Sebastian Kroner (70.) trafen, und zogen der Heimelf den Zahn. Willmerings zweites Tor (Sebastian Wagner/81.) sollte letztlich nur noch Ergebniskosmetik darstellen.





Das vierte Viertelfinalspiel zwischen der SG Regental und dem TSV Nittenau steigt am kommenden Dienstag, den 26. August. In den Halbfinals (10. oder 18. September) stehen sich Tännesberg und Schwarzhofen sowie der Sieger aus Regental – Nittenau und Schwarzenfeld gegenüber.