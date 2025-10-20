Steht auch nächste Saison an der Seitenlinie der SpVgg Pfreimd: Michael Hartlich. – Foto: Dagmar Nachtigall

Pfreimd schafft Fakten: Hartlich & Lobinger verlängern Das im Sommer installierte Trainerduo gibt auch in der kommenden Saison die Richtung vor

In Pfreimd können sie zufrieden sein mit dem bisherigen Abschneiden. Die Truppe von Chefanweiser Michael Hartlich und dem spielenden Co-Trainer Dennis Lobinger schloss die Hinrunde in der Bezirksliga Nord auf einem starken vierten Platz ab. Aufwarten ließ die SpVgg unter anderem mit dem Derbysieg gegen den FC Wernberg oder dem Auswärts-Coup bei der SpVgg SV Weiden II. Zum Auftakt der Rückrunde gab es einen fulminanten 7:3-Sieg in Schlicht. Von einer „Top-Leistung der jungen Truppe und des Trainergespanns“, sprechen die Verantwortlichen bis dato. Sie konnten nun frühzeitig Nägel mit Köpfen machen und mit beiden Trainern verlängern. Somit bilden Hartlich und Lobinger auch in der kommenden Saison 2026/27 das Pfreimder Trainerduo.

„Wir als Verein freuen uns sehr, dass mit Mike ein junger sympathischer Trainer zu uns steht, und dass auch Dennis als original Pfreimder weiterhin als Co-Trainer dabei ist und natürlich die Fußballschuhe für uns schnüren wird. Dennis befindet sich seit Längerem in Top-Form und zeigt auch auf dem Platz, welches Potenzial in ihm steckt“, freuen sich die Entscheidungsträger der SpVgg, die von „zwei bärenstarken Zusagen für den langfristigen Erfolg des Vereins“ sprechen.



Der 35-jährige Michael Hartlich war zuvor beim SV Schwarzhofen in mehreren Funktionen tätig. Am Naab-Ufer trat er diesen Sommer die Nachfolge von Bastian Lobinger an. Lobingers Bruder Dennis (30) spielt bereits seit gut zehn Jahren für die Rot-Weißen, geht als Leistungsträger voran. In seiner neuen Rolle als spielender „Co“ übernimmt er seit dieser Saison noch mehr Verantwortung.







Spielerurgestein, Leistungsträger und seit dieser Saison spielender Co-Trainer: Dennis Lobinger (rechts). – Foto: Josef Trummer





Hartlich ist zufrieden mit der bisherigen Entwicklung. Nach einer gewissen Akklimatisierungsphase zu Saisonbeginn – Trainer und einige junge Spieler waren ja neu – ging es sportlich bergauf. Auch von Verletzungen bleibt man derzeit weitestgehend verschont. „Im Laufe der Hinrunde haben wir als Team an den richtigen Stellschrauben gedreht und leichte Veränderungen vorgenommen. Was aber viel wichtiger ist, wir sind als Team zusammengewachsen und gefestigt. Die jungen Spieler integrieren sich super in die Mannschaft, die erfahrenen Spieler unterstützen unsere Eigengewächse“, berichtet Pfreimds Übungsleiter, der einige junge Kicker in die Mannschaft integrierte. „Hier haben wir den ersten Schritt sehr gut gemeistert. Wir haben aber noch sehr viel Potential in der zweiten Mannschaft und in der Jugendabteilung. Für jeden Spieler ist die Möglichkeit gegeben, sich mit dem entsprechenden Ehrgeiz in die erste Mannschaft zu arbeiten.“



Michael Hartlich ist aber auch selbstkritisch: „Ich sehe mich als jungen Trainer. Es wäre ja schlimm, wenn ich sage ich kann schon alles.“ Der 35-jährige Nabburger möchte weiter dazulernen und vieles aufzusaugen. „Ich bin immer bereit zu lernen und mich zu entwickeln. Das gilt für Fußball genauso wie für Themen, die im ersten Blick wenig mit Fußball zu tun haben.“ Auch während der Wintersaison wird man die „Hallenexperten“ aus Pfreimd wieder zu Gesicht bekommen. Allerdings in etwas geringerem Umfang als in den vergangenen Jahren, was die Anzahl an Turnierteilnahmen angeht. Dazu betont Hartlich: „Unser Fokus liegt ganz klar auf der Meisterschaft. Wir wollen fit, erholt und mit allen Spielern aus dem Winter kommen. Halle ist immer extrem intensiv, hier musste man oft dann der intensiven Hallensaison Tribut zollen. Deswegen wird dies etwas zurückgefahren.“