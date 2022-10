Zeichnete sich für Pfreimds „goldenes Tor“ verantwortlich: Spielertrainer Bastian Lobinger. – Foto: Stefan Ritzinger

Pfreimd mischt Beton an – und feiert seinen Spielertrainer Der Landesliga-Sonntag: Bastian Lobingers Tor sorgt für die Sensation der SpVgg gegen Primus Seebach +++ Ettmannsdorf hat in Roding das glücklichere Ende für sich +++ Burglengenfeld unterliegt Neukirchen

Es ist eine faustdicke Überraschung, und das ist beinahe noch untertrieben. Denn ausgerechnet der Vorletzte Roding bringt dem bisher nicht zu schlagenden Tabellenführer TSV Seebach seine erste Saisonniederlage bei. Spielertrainer Bastian Lobinger erzielte beim 1:0-Heimsieg Richtung Schlussphase das Tor des Tages. Ohne Fortune blieb indes der TB Roding bei seinem Heimauftritt gegen Schwandorf-Ettmannsdorf; die Gäste setzten sich mit dem nötigen Glück 2:1 durch und überholen den Gegner damit in der Tabelle. Im letzten Sonntagsspiel war Neukirchen b.Hl. Blut, Tabellendritter, zu Hause mit 3:1 über Burglengenfeld erfolgreich.





Die Pfreimder Mannschaft legte ihren vollen Fokus auf die Defensivarbeit, klar, und ließ nur wenige nennenswerte Großchancen des Favoriten zu. Und wurde es gefährlich, war SpVgg-Schlussmann Michael Herrmann zur Stelle. Der Plan sei voll und ganz aufgegangen, jubelte Pfreimds Spartenleiter Stefan Mohaupt: „Die ganze Mannschaft ist gegen den souveränen Tabellenführer über sich hinausgewachsen. Das war kämpferisch eine Top-Leistung!“ Schlussendlich zeichnete sich in der 80. Minute Spielertrainer Bastian Lobinger für Pfreimds „goldenes Tor“ verantwortlich. Primus Seebach, das einen komplett gebrauchten Tag erwischte, verlor unmittelbar nach dem Treffer auch noch Alexander Heindl, der sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Hier die Stimmen zum Spiel

Knappe Geschichte am Rodinger Esper. Die Mannschaften lieferten sich einen sehenswerten Schlagabtausch, in welchem die drei Tore binnen weniger Minuten im ersten Spielabschnitt fielen. Nach der Pause ließ Roding zu viele Chancen ungenutzt; der Gast aus Schwandorf strahlte indes mit seinem schnellen Umschaltspiel und Kontern Gefahr aus. Rodings Führungstor durch Benny Epifani (29.) nach einer Bauer-Vorlage wurde von Mario Alberts Elf gekontert. So schlug Andre Klahn doppelt zu (35., 39.) – die zweite Bude fiel als missglückte Flanke ins Tor – und stellte den Spielverlauf so ein Stück weit auf den Kopf. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war mehr vom Turnbund zu sehen als von Ettmannsdorf. Trotz aller Bemühungen kamen die Gastgeber nicht mehr zum Ausgleich. Tabellarisch überholt SV Schwandorf-Ettmannsdorf (29 Punkte) Roding (28).