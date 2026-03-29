Pfreimd lädt FC Amberg ein – Weidens »schlechteste Saisonleistung«

Anders als in dieser Szene, war Inter Bergsteig Amberg (links) am Weidener Wasserwerk am Ende obenauf. – Foto: Dagmar Nachtigall

Super-Sonntag in der Bezirksliga Nord! Sieben Partien standen auf der Agenda. Das Führungsduo FC Amberg (4:0 in Pfreimd) und SV Hahnbach (3:0 gegen Raindorf) setzte mit klaren Siegen ein Statement. Gleichzeitig setzen sich die beiden Mannschaften etwas von der Verfolgermeute ab. Grund dafür sind zwei überraschende Resultate. Der Rangdritte SpVgg SV Weiden II quittierte auf dem heimischen Kunstrasen eine überraschende 1:2-Niederlage gegen „Kellerkind“ SV Inter Bergsteig. Neben den Ambergern feierte auch die DJK Arnschwang mit dem 1:0-Heimtriumph über den Tabellenvierten FC Wernberg einen wichtigen wie überraschenden Dreier. Die Stimmen...



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Das war unsere schlechteste Leistung der ganzen Saison. Am Anfang hatten wir Glück, dass unser Keeper einen Elfmeter hielt. Wir haben verdient verloren. Es ist meine Verantwortung, wie wir das Spiel angegangen sind und wie die Ansprache, die Aufstellung und der Matchplan waren. Da muss vor allem ich mir Gedanken machen.“



Markus Kipry (Trainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Zur Halbzeit mussten wir 2:0, 3:0 führen, verschossen einen Elfmeter und hatten weitere klare Chancen. Ärgerlich war, dass wir unnötig das 0:1 bekamen. Die Jungs haben die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt. Wir haben den Gegner von Vornherein sehr gut zugestellt und haben versucht, sie beim Spielaufbau direkt zu stören und sie gar nicht in ihr gewohntes Spiel kommen zu lassen. Letztendlich haben es die Jungs durch den Aufwand, den sie über 90 Minuten betrieben haben, verdient. Sicherlich kein unverdienter Sieg, weil meine Jungs es mehr gewollt haben. Das war eine sehr gute Leistung heute.“







Bastian Ellmaier (Trainer 1. FC Schlicht): „In der ersten Halbzeit war es von unserer Seite ein nicht so intensiv geführtes Spiel, wie wir uns das vorgenommen hatten. Nichtsdestotrotz haben sich beide Teams neutralisiert. Nach einem Ballverlust und einem Umschaltmoment gerieten wir mit einem ganz komischen Tor – eine Flanke schlug mit einer komischen Flugkurve am zweiten Pfosten ein – in Rückstand. Weil unser Keeper einen Elfmeter hielt, blieben wir im Spiel drin. Nach der Halbzeit waren wir wie ausgewechselt, zeigten ein anderes Auftreten und eine andere Körpersprache. Die zweite Halbzeit gehörte nur uns. Wir erarbeiteten uns vier, fünf größere Chancen, konnten aber leider keine davon nutzen. Somit würde ich den Sieg für Vohenstrauß als glücklich betiteln. Aber: wer keine Tore schießt, kein eben kein Spiel gewinnen.“



Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Am Ende des Tages sind wir wahnsinnig glücklich, weil wir den Sieg wirklich gebraucht haben. Es gelang uns, zu Null zu spielen – auch dank einer Riesenleistung unseres Torhüters Julian Müssig. Vielleicht wäre beidseitig ein Unentschieden gerecht gewesen – wobei wir vor der Pause einen Elfmeter zum möglichen 2:0 verschossen haben. Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, in der zweiten waren wir nicht mehr so aktiv und hatten viele Ballverluste im Übergangsbereich. Ab der 70. Minute standen wir richtig unter Druck. Doch es ist uns gelungen, alles wegzuverteidigen. Die drei Punkte tun uns sehr gut, es ist eine Erleichterung spürbar. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die diesen Sieg richtig erkämpft hat.“













Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Wir sind superzufrieden. Das war eine top Mannschaftsleistung. Wir haben hinten alles wegverteidigt, haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, waren giftig in den Zweikämpfen und nach vorne immer gefährlich. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und alle Spieler haben den Plan top umgesetzt. Das Ergebnis ist auch in der Höhe absolut verdient.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Nach zwei Minuten bekamen wir aus einer Freistoßsituation, wo wir noch geschlafen haben, das 0:1. Anschließend waren wir in der ersten Halbzeit ganz gut im Spiel und hatten ein, zwei Chancen auf den Ausgleich. Kurz nach dem Seitentausch kassierten wir zwei schnelle Tore. Da waren wir abermals nicht zu hundert Prozent auf dem Platz. Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden. Wir haben dem FC Amberg drei Geschenke gemacht, welche sie eiskalt angenommen haben. Wir dagegen haben aus unseren Chancen keine Tore gemacht. Deshalb ist das der Tabellenführer, weil sie auch aus Spielen, die für sie nicht so gut laufen, drei oder vier Tore machen. Unterm Strich ein verdienter Sieg für Amberg.“







Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Ich bin überglücklich. In einem sehr kampfbetonten Spiel haben wir alles in die Waagschale geworfen, was uns in solchen Spielen stark machen muss. Wir haben kämpferisch brutal dagegengehalten. Nach dem 1:0 haben wir das zweite Tor verpasst. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt und das Spiel hätte auch Unentschieden ausgehen können. Heute müssen wir uns bei unserem Keeper bedanken. Er war der überragende Mann am Platz und hat das Spiel für uns entschieden hat.“







Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Die erste Halbzeit war grundsätzlich ausgeglichen. Nach einem ruhenden Ball haben wir uns einen individuellen Fehler geleistet, der zum 0:1 führte. Bis dahin hatten wir schon die Spielkontrolle. Das Gegentor war dann alles andere als prickelnd. Im zweiten Durchgang hat man gemerkt, dass der Gegner galliger war und es mehr wolle. Wir haben die Räume über die Halbfelder zu schlecht genutzt und zu viele eigenen Fehler gemacht. Dadurch haben wir es dem Gegner in der zweiten Halbzeit relativ leicht gemacht. Hintenraus haben wir aufgemacht und das Zweite kassiert. Die unnötige Rote Karte in der Nachspielzeit war sinnbildlich für das Spiel. Letztendlich geht das Ergebnis in Ordnung.“







Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Ein dreckiger, hart erkämpfter – aber vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit verdienter – Derbysieg! In der ersten Halbzeit haben wir uns auf einem schwierigen Platz schwergetan. In der zweiten Hälfte hatten wir zahlreiche Chancen, die wir nicht genutzt haben. Dann hat es halt ein berechtigter Elfmeter sein müssen. Das nehmen wir aber gerne mit.“