Pfreimd holt Bayernliga-erprobten Kiener aus Luhe-Wildenau zurück Rochade auf der Torhüterposition: Schreier kommt, Bertelshofer geht +++ Fünf Spieler stoßen aus der eigenen Jugend hervor von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Julian Kiener geht künftig wieder für die SpVgg Pfreimd auf Torejagd. – Foto: Baumann

Zwei neue Spieler für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga Nord kann die SpVgg Pfreimd präsentieren. Was bereits seit Monaten bekannt ist: Pfreimds Eigengewächs und Torwart Bastian Schreier kehrt diesen Sommer nach drei Spielzeiten beim SV Schwarzhofen ans Naabufer zurück. Zudem darf sich die SpVgg über einen weiteren Rückkehrer freuen. Julian Kiener trägt künftig wieder das Pfreimder Trikot. Der 23-jährige Offensivposten beendet sein einjähriges Intermezzo beim SC Luhe-Wildenau, für den er 29 Landesligaspiele machte. Zuvor sammelte er für die SpVgg SV Weiden sogar 17 Einsätze in der Bayernliga (zwei Tore). In seinen letzten Saison für Pfreimd erzielte Kiener beachtliche 17 Bezirksliga-Tore.



Des Weiteren werden mit Max Strehl, Christoph Weidl, Daniel Wolf, Leon Pürzer und David Rustler fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Herrenbereich integriert. Das Quintett ist zunächst für die beiden Reservemannschaften vorgesehen, wo sich die Youngsters für Höheres beweisen können. Als einziger Abgang steht in Pfreimd Florian Bertelshofer fest. Der Tormann hat sich bekanntlich dem benachbarten TSV Detag Wernberg angeschlossen.

„Der Wechsel von Bastian Schreier zurück zu uns als Heimatverein ist ja schon seit der Winterpause bekannt. Basti war auch während seiner Zeit in Schwarzhofen öfter bei uns zum Gast. Somit ist der Kontakt nie abgerissen. Auf der Torhüterpositionen sind wir trotz des Abschieds von Florian Bertelshofer breit und auch qualitativ sehr gut aufgestellt, hier brauchen wir uns keine weiteren Gedanken zu machen. In diesem Zuge bedanken wir uns bei Florian für seinen Einsatz in der vergangenen Spielzeit und wünschen ihm bei Detag Wernberg alles Gute. Julian Kiener spielte bereits seit der Jugend bei uns und war im Herrenbereich immer eine gesetzte Größe. In seiner letzten Saison 23/24 kam er auf beachtliche 17 Tore in der Bezirksliga. Julian wird in der nächsten Saison das ein oder andere Ausrufezeichen setzen können. Die Erfahrung, die er bei der SpVgg SV Weiden und beim SC Luhe-Wildenau sammeln konnte, werden uns sicherlich voranbringen“, freut sich 2. Abteilungsleiter Andreas Baumann auf die beiden Rückkehrer.



Pfreimds Cheftrainer Michael Hartlich blickt so auf die abgelaufene Saison und auf die Neuverpflichtungen: „Ich persönlich bin mit der ersten Saison sehr zufrieden. Nach einem Umbruch im Sommer haben wir ein wenig Zeit gebraucht, in die Saison zu finden. Ziel war ein einstelliger Tabellenplatz und die jungen Spieler mehr zu integrieren. Mit dem sechsten Platz – drei Punkte hinter Platz drei v können wir sehr zufrieden sein. Zudem konnten wir einige junge Spieler in die erste Mannschaft integrieren. Mit Basti kommt ein junger, aber erfahrener Torwart, der die Mannschaft kennt und bereits integriert ist. Auch Julian ist ein junger Spieler, der bereits große Erfahrung aufweist. Weil auch er ein Rückkehrer ist, kennt auch er einen Großteil der Mannschaft. Ich erhoffe mir, dass sich die beiden Spieler schnell in unser System einfinden und mit ihrer Erfahrung unsere jungen Spieler unterstützen, um uns gemeinsam weiterentwickeln zu können.“





Last but not least hat Florian Wilhelm aus der sportlichen Leitung das Wort. Zum Rückkehrer-Duo sagt er: „Wir freuen uns riesig, dass wir Julian nach seiner Zeit in Weiden und Luhe-Wildenau von einer Rückkehr überzeugen konnten. Seine Qualitäten sind unbestritten, Weiden wurde nicht ohne Grund auf ihn aufmerksam. Auch wenn er sich am Ende nicht ganz durchsetzen konnte, konnte er mit Sicherheit viel aus der Zeit im Bayernliga- und zuletzt im Landesliga-Kader mitnehmen. Er wird uns mit seiner Offensivstärke sicherlich viel Freude bereiten und unserem Trainerteam neue Optionen ermöglichen. Julian war über die letzten Jahre weiterhin als treuer Fan bei uns in Pfreimd zu Gast. Der Kontakt zu uns und dem ganzen Team ist nie abgebrochen. Umso mehr freut es uns, dass seine 'Heimkehr' geklappt hat.“