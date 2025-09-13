Moritz Hügel (Mitte) und die SpVgg SV Weiden II verpassen die Rückkehr auf Platz eins. – Foto: Dagmar Nachtigall

Pfreimd fieselt Weiden ab – Agbeve stiehlt allen die Show Bezirksliga Nord, der Samstag: Chambtal siegt trotz zwei Feldverweisen +++ Arnschwang und Schlicht gehen auswärts baden Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord SG Chambtal Arnschwang Pfreimd Tännesberg + 4 weitere

Viel Feuer, viele Tore und viel Emotionalität war drin in den vier Samstagspartien der Bezirksliga Nord. Die Rückmehr an die Tabellenspitze verpasst hat die U23 der SpVgg SV Weiden. Eine frühe Karte sollte der Knackpunkt sein für die 0:1-Heimniederlage gegen die SpVgg Pfreimd. Ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg sackten die SG Chambtal (2:1 gegen Tännesberg) und der SV Inter Bergsteig Amberg (6:2 im Kellerduell gegen Arnschwang) ein. Mann des Tages war Ambergs Stürmer Toni Agbeve, der einen lupenreinen Hattrick erzielte und insgesamt vier Mal netzte.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Natürlich ist es sehr schwierig dagegenzuhalten, wenn du so lange in Unterzahl agierst. Dennoch ist es uns gelungen. Wir mussten etwas tiefer verteidigen, hatten in der ersten Halbzeit auch unsere Chancen – sind wir da effektiver, machen wir das 1:0. So aber ging Pfreimd durch eine Einzelaktion in Führung. Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen: Sie wollte das Spiel unbedingt gewinnen, hat sich kämpferisch komplett reingeworfen. Solche Tage gibt‘s. Wir stehen weiterhin zusammen.“









Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Ich möchte der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie hat den Umständen aktuell getrotzt, gegen einen wirklich starken Gegner. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit nach Rückstand – absolut verdient – gedreht. Großen Respekt ans Team, was es heute geleistet hat. Schade war nur, dass hintenraus viele Emotionen reingekommen sind durch strittige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Diese Emotionalität wäre absolut vermeidbar gewesen.“ Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Ich möchte der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie hat den Umständen aktuell getrotzt, gegen einen wirklich starken Gegner. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit nach Rückstand – absolut verdient – gedreht. Großen Respekt ans Team, was es heute geleistet hat. Schade war nur, dass hintenraus viele Emotionen reingekommen sind durch strittige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Diese Emotionalität wäre absolut vermeidbar gewesen.“ André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Ich bin enttäuscht und auch ein bisschen ratlos. Wir gingen in Führung und hatten das Spiel total im Griff, gegen einen harmlosen Gegner. Auch die ersten Minuten nach dem Seitentausch liefen super für uns. Dann kam der Gegner einmal vors Tor und machte das 1:1. Wenig später machten wir einen spielerischen Fehler und es stand auf einmal 2:1. Danach kamen wir nicht mehr ins Spiel zurück. Sehr gebrauchte zwei Spieltage, echt schade.“









Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Grundsätzlich ein hochverdienter Sieg. Auch in der Höhe nicht unverdient. Schön heraugespielte Tore brachten uns schnell mit 3:0 in Front – überragend gemacht von Toni Agbeve! Aus dem Nichts kam der Gegner zum 3:1. Nach den vielen Gegentoren in den letzten Wochen, waren wir nun schon einen Ticken verunsichert, und bekamen nach einer blöden Situation das 3:2. In der zweiten Halbzeit hatte Arnschwang wenige Chancen. Wir haben sie immer wieder gut im Rücken erwischt und konnten so das Ergebnis in die Höhe schrauben. Arnschwang hat nach der Pause schon nochmal alles probiert, aber spätestens mit dem 5:2 haben wir ihnen den Stecker gezogen. Für uns eminent wichtige Punkte!“









Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen für die gute Leistung. Wir waren bis zur gelbroten Karte die klar bessere Mannschaft und mussten dann eine Drangperiode von Schlicht zu überstehen, ehe wir mit zwei Kontern den Sack zumachen konnten.“