Pfreimd droht Relegation: »Brauchen weiterhin jeden Punkt«

Trotz des jüngsten Kantersieges bleibt die Lage für die Rot-Weißen, die in der zweiten von drei Englischen Wochen in Folge stecken, prekär. Mit 30 Punkten hat man aktuell den obersten Abstiegs-Relegationsplatz 13 inne. Die besser postierten Teams sind jedoch in unmittelbarer Reichweite. „Ein Heimsieg am Mittwoch wäre extrem wichtig und würde uns bis auf Platz 9 nach vorne bringen“, weiß Pfreimds Spielertrainer Bastian Lobinger um das enge Tabellenbild. „Im Kampf gegen den Abstieg brauchen wir weiterhin jeden Punkt“, betont Lobinger und gibt eine klare Marschrichtung fürs kommende Heimspiel aus: „Wir müssen eine gute kämpferische Leistung aufbieten und ähnlich effektiv in der Offensive auftreten wie zuletzt.“ Der Kader werde gegenüber dem Wochenende wohl unverändert bleiben.