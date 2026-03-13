 2026-03-11T14:31:18.301Z

Ligavorschau

Pfreimd: Blutjunger Neuzugang & erste Standortbestimmung

Das Hartlich-Aufgebot startet mit einem Heimspiel gegen Weiden-Ost in die Restrückrunde

von Florian Würthele · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Hofft auf einen erfolgreichen Frühjahrsauftakt: Pfreimds Trainer Michael Hartlich.
Hofft auf einen erfolgreichen Frühjahrsauftakt: Pfreimds Trainer Michael Hartlich. – Foto: Florian Würthele

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Nord
Pfreimd
Bastian Schieder
Bastian Schieder

Eigentlich wäre es für die SpVgg Pfreimd schon letzten Samstag wieder ernst geworden in der Bezirksliga Nord. Gegner FC Raindorf sagte jedoch ab. Dessen Platz machte noch nicht mit. Somit blieb den Mannen von Trainer Michael Hartlich noch eine Woche länger Zeit zum Vorbereiten. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Tabellensechste, der noch Anschluss an die Top-Drei hat, den FC Weiden-Ost. Gleich eine erste richtige Standortbestimmung für die Pfreimder, die im Winter einen jungen Spieler neu in ihren Reihen begrüßen durften.

Wie man es kennt von den Rot-Weißen, waren sie auch diesen Winter wieder auf einigen Hallenturnieren zugegen. Bei der Bezirksmeisterschaft wurde der Titelverteidiger Vierter. SpVgg-Coach Michael Hartlich machte eine Steigerung während der Hallensaison aus: „Zu Beginn taten wir uns schon schwer. Dadurch dass einige Hallenerfahrene nicht mehr in der Halle spielten und wir vielen junge Spieler integrierten, war es ein anderes Spiel. Wir mussten erst unseren Rhythmus finden. Je länger die Hallensaison ging, desto sicherer wurden wir. Unterm Strich sind wir mit der Hallensaison zufrieden. Das Wichtigste war, dass sich kein Spieler verletzt hat.“ Die diesjährige Wintervorbereitung bezeichnet Hartlich rückblickend als „intensiv und witterungsbedingt schwierig. Grundsätzlich wären wir am vergangenen Wochenende bereit gewesen. Dadurch dass Raindorf das Spiel abgesagt hat, haben wir dafür nochmal getestet. Mit einem schmalen Kader konnten wir gegen die SpVgg Ramspau ein positives Ergebnis einfahren (3:2-Sieg). Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Hier hat man auch gesehen, dass die Mannschaft fit ist und wir bereit sind, um Punkte zu fighten.“

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Pfreimd
SpVgg PfreimdPfreimd
FC Weiden-Ost
FC Weiden-OstWeiden-Ost
15:00


Gegen den Tabellenachten FC Weiden-Ost will Pfreimd positiv in die Frühjahrsrunde starten. „Weiden-Ost wird ein schwerer Gegner. Das Hinspiel endete 2:2. Wir kamen super ins Spiel, führten 2:0 und gaben dann das Spiel aus der Hand. Das müssen wir diesmal besser machen. Wichtig wird sein, dass wir uns schnell wieder an den Rasenplatz gewöhnen und dass wir gegen eine robuste Mannschaft die Zweikämpfe annehmen und gewinnen wollen. Das ist unser Ziel, und dann werden wir auch den ersten Dreier in diesem Jahr einfahren!“, ist Hartlich guter Dinge.

Pfreimds Chefcoach, der wie sein spielender Co-Trainer Dennis Lobinger längst verlängert hat, durfte auch einen neuen Spieler in seinen Reihe begrüßen. Und zwar Bastian Schieder. Der 18-Jährige wechselte diesen Winter aus der U19-Bayernligamannschaft des ASV Cham zur SpVgg. Beim Bezirksligisten soll der Noch-A-Jugendliche behutsam herangeführt werden. „Basti hat sich sehr gut in die Mannschaft integriert und wird uns sofort weiterhelfen können. Er wurde technisch und taktisch sehr gut ausgebildet und kann unser Spiel nochmal flexibler machen. Basti wird seine Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft bekommen. Wir wollen ihn langsam aufbauen, da er noch ein sehr junger Spieler ist“, berichtet Andreas Baumann aus der Abteilungsleitung. „Am Wochenende ist er auf jeden Fall dabei.“ Personell hat Hartlich zum Ligastart keinerlei Sorgen, sind doch alle Spieler an Bord.