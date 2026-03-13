Pfreimd: Blutjunger Neuzugang & erste Standortbestimmung

Hofft auf einen erfolgreichen Frühjahrsauftakt: Pfreimds Trainer Michael Hartlich. – Foto: Florian Würthele

Eigentlich wäre es für die SpVgg Pfreimd schon letzten Samstag wieder ernst geworden in der Bezirksliga Nord. Gegner FC Raindorf sagte jedoch ab. Dessen Platz machte noch nicht mit. Somit blieb den Mannen von Trainer Michael Hartlich noch eine Woche länger Zeit zum Vorbereiten. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Tabellensechste, der noch Anschluss an die Top-Drei hat, den FC Weiden-Ost. Gleich eine erste richtige Standortbestimmung für die Pfreimder, die im Winter einen jungen Spieler neu in ihren Reihen begrüßen durften.

Wie man es kennt von den Rot-Weißen, waren sie auch diesen Winter wieder auf einigen Hallenturnieren zugegen. Bei der Bezirksmeisterschaft wurde der Titelverteidiger Vierter. SpVgg-Coach Michael Hartlich machte eine Steigerung während der Hallensaison aus: „Zu Beginn taten wir uns schon schwer. Dadurch dass einige Hallenerfahrene nicht mehr in der Halle spielten und wir vielen junge Spieler integrierten, war es ein anderes Spiel. Wir mussten erst unseren Rhythmus finden. Je länger die Hallensaison ging, desto sicherer wurden wir. Unterm Strich sind wir mit der Hallensaison zufrieden. Das Wichtigste war, dass sich kein Spieler verletzt hat.“ Die diesjährige Wintervorbereitung bezeichnet Hartlich rückblickend als „intensiv und witterungsbedingt schwierig. Grundsätzlich wären wir am vergangenen Wochenende bereit gewesen. Dadurch dass Raindorf das Spiel abgesagt hat, haben wir dafür nochmal getestet. Mit einem schmalen Kader konnten wir gegen die SpVgg Ramspau ein positives Ergebnis einfahren (3:2-Sieg). Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Hier hat man auch gesehen, dass die Mannschaft fit ist und wir bereit sind, um Punkte zu fighten.“



