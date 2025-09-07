Pfosten und Latte, aber keine Tore

Ein 0:0-Unentschieden, mit dem beide etwas anfangen konnten, stand im Landesliga-Duell zwischen Germania Lich-Steinstraß und Union Schafhausen zu Buche. Auch ohne Tore sorgten beide Teams für eine flotte Partie am Freitagabend. Beide Teams blieben damit auch im zweiten Spiel der neuen Saison ungeschlagen.

In der Tat lag ein deutliches Chancenplus bei den Gästen, die in den ersten 45 Minuten mindestens drei hochkarätige Chancen verstreichen ließen. So scheiterte Schafhausens Florent Sylaj in der 8. Minute mit einem schwachen Schuss an Germanias Keeper Nick Jansen. Der Germania-Torwart war es auch, der die zweite gute Chance der Gäste vereitelte. Diesmal parierte er einen harten Flachschuss von Felix Grafen (14.). Auch Tim Scheufens ließ eine sehr gute Möglichkeit aus, als er – von Kevin Massakidi mit einem Zuckerpass (29.) angespielt – Torwart Jansen zur Parade zwang.

„Ich glaube, dass wir die erste Halbzeit heute dominiert haben“, sagte Jörg Halfenberg, Unions Trainer. Halfenberg sah in dieser Begegnung aber auch, wie sein Team „im zweiten Abschnitt sind wir von der Germania etwas auseinandergezogen wurde. Deshalb können wir mit dem Ergebnis wohl auch zufrieden sein“.

Weitere Möglichkeiten für die Gäste ließen Felix Grafen und Yves Henkens aus. Deutlich seltener tauchten die Gastgeber in Abschnitt eins vor dem Tor der Unioner auf. Die einzige nennenswerte Chance hatte Marvin Büttner (40.) mit einem Distanzschuss. „Bis zur Pause waren wir in der Offensive kaum präsent und können von Glück sagen, dass wir uns keinen Gegentreffer eingefangen haben“, ordnete Germanias Trainer Michael Hermanns das Geschehen ein.

Bergs trifft den Pfosten

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild, und die Gastgeber machten mehr Dampf nach vorne. Das führte fast zum ersten Treffer der Begegnung. Maurice Bergs (58.) hatte aus 16 Metern abgezogen, aber nur den linken Pfosten getroffen. Nur kurz darauf war der Licher Stürmer Marvin Büttner zur Stelle und scheiterte mit einem Volleyschuss vom Elfmeterpunkt. Auch Kai Theidig (69.) hätte seine Germania in Führung schießen können, aber er scheiterte ebenfalls an Unions Torhüter Niklas Giesen.

In der Schlussphase hatten die Hausherren dann aber doch Riesenglück, dass sie nicht noch in Rückstand gerieten. Aus dem Gewühl heraus trafen die „Schoppeser“ die Unterkante der Latte und der Ball sprang zurück ins Feld (83.). „Man sieht immer noch, dass wir im Umbruch sind, aber vor diesem Hintergrund bin ich wirklich mit dem Unentschieden zufrieden“, äußerte sich Halfenberg nach dem zweiten torlosen Remis in Folge. „Wir hatten zwei ganz dicke Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit. Aber wenn wir getroffen hätten, wäre das auch verdient gewesen?“, fragte Michael Hermanns, der das nächste Spiel mit seinem Team bei Chlodwig Zülpich bestreitet. Für Schafhausen geht es gegen die Sportfreunde Uevekoven weiter.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de