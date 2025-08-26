– Foto: Drenth

Pfosten, Pistole, Party - Hüven schießt sich zum Derbysieg SV Eisten-Hüven feiert Derbysieg gegen SG Lahn / Wieste

Der SV Eisten-Hüven hat das Derby gegen die SG Lahn / Wieste mit 2:0 (2:0) für sich entschieden und damit einen perfekten Jubiläumsabend zum 70-jährigen Vereinsbestehen hingelegt. Vor 1.278 Liveticker-Aufrufen entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, das am Ende verdient an die Gastgeber ging. So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Eisten Hüven Hüven SG Lahn / Wieste SG Lahn 2 0

Bereits nach sechs Minuten setzte Ole Jansen mit einem Pfostenschuss das erste Ausrufezeichen. Kurz darauf vergab Jan Sandmann freistehend, ehe er in der 19. Minute zuschlug: Nach starkem Solo von Luca Schwarte netzte Sandmann abgeklärt zur 1:0-Führung ein. Hüven blieb druckvoll, ließ Chancen ungenutzt, doch in der 36. Minute erhöhte Jansen auf 2:0. Christoph Flind hatte den Stürmer mustergültig mit einem Chipball bedient, Jansen blieb eiskalt vor dem Tor. Die Gäste aus Lahn fanden erst kurz vor der Pause ins Spiel: Vincent Preut traf in der 39. Minute von der Strafraumkante nur die Latte. Nach Wiederbeginn drückten die Gäste, doch Eistens Keeper Felling parierte zweimal stark. Hüven dagegen verpasste es, frühzeitig den Deckel draufzumachen - Sandmann, Bunten und erneut Jansen ließen beste Chancen liegen.