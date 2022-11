Pfosten, Latte, zwei aberkannte Tore: Schaldings bittere Nullnummer Bayernliga Süd - 19. Spieltag: "Perfekt vorbereitet": Kirchanschöring entführt einen Zähler beim Bayernliga-Spitzenreiter

Nein, es war nicht der Tag der Schaldinger - vor 793 Zuschauern. Letztlich fehlte gegen zehn Kirchanschöringer der allerletzte Druck und die Präzision. Und weil in der Nachspielzeit Referee Felix Grund - Urteil: Stürmerfoul - Schalding zum zweiten Mal im Spiel einen Treffer aberkannte, blieb's beim torlosen Remis. Und damit bei statt neun möglichen "nur" sieben Zählern Vorsprung an der Bayernliga-Tabellenspitze.

"Unser Gegner war heute perfekt vorbereitet, hat sein System umgestellt und immer eine Antwort parat gehabt", urteilte Schalding-Coach Stefan Köck nach den 90 intensiven Minuten gegen einen disziplinierten, sehr defensiv orientierten Gegner. Ab Minute 58 war der SVS dann auch einen Mann in Überzahl: Luca Schmitzberger sah die "frühe" Ampelkarte. Doch auch in Überzahl schlichen sich bei den Schaldingern zahlreiche Abspiel- und Konzentrationsfehler ein. Und so wurde es nix mit dem erhofften Sieg.



Dennoch: Schalding erspielte sich Chancen. Der diesmal deutlich offensiver aufgebotene Walter Kirschner drückte den Ball in Minute 6 an den rechten Pfosten. Markus Gallmaier köpfte die Kugel kurz vorm Pausenpfiff in die Maschen (43.) - aus Abseitsposition. Nemanja Radivojevic knallte den Ball von halblinks ans Kreuzeck (78.). Und in der vierminütigen Nachspielzeit traf Dominik Weiß auf den allerletzten Drücker, doch Referee Felix Grund erkannte ein Foulspiel im vollbesetzten Kirchanschöringer Strafraum (90.+3).





Köck: "Natürlich hätten wir uns mehr Druck erhofft, gerade in Überzahl."