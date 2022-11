Pfosten, Latte, knapp vorbei: Pipinsried verliert in Aubstadt Regionalliga

Die Leistung hat gestimmt, die Torausbeute leider nicht: Fußball-Regionalligist Fc Pipinsried verliert in Aubstadt bei der Premiere von Trainer Ati Lushi 0:1.

Pipinsried – Neuer Trainer, alte Schwäche:. Trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten hat Fußball-Regionalligist FC Pipinsried am sein Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt mit 0:1 verloren. Die FCP-Spieler trafen gleich drei Mal nur das Aluminium, während ausgerechnet der Ex-Pipinsrieder Jannik Fippl zehn Minuten vor dem Ende zum goldenen Tor einnetzte.

„Es gibt eben Gesetze beim Fußball – und die sind eben eingetroffen“, sagte der neue FCP-Cheftrainer Ati Lushi nach der bitteren 0:1- Niederlage. Als Fazit zum Match bleiben da einige „Fußball-Gesetze zur Auswahl, so zum Beispiel: „Glück muss man sich erarbeiten“, oder auch: „Wenn man vorne nicht trifft, dann schlägt’s hinten irgendwann ein.“

„Wir werden jetzt weiter im Training hart arbeiten, um das Glück auf unsere Seite zu ziehen“, so der Pipinsrieder Übungsleiter. „Die Jungs haben das umgesetzt, was wir von ihnen gefordert haben. Ich bin mega stolz auf sie.“ Der ehemalige FCP--Stürmer war also mehr als nur zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

In der Tat hatte der Gast aus im Grabfeld alle Möglichkeiten, drei – unerwartete – Punkte mit nach Hause zu nehmen. Doch war es einmal mehr die Abschlussschwäche, die einen Erfolg beim favorisierten Gastgeber zunichte machte. Pech kam auch noch hinzu, denn mit Marvin Jike (2) und Belmin Idrizovic trafen zwei Pipinsrieder Akteure drei Mal nur Pfosten oder Latte. Zudem wurden weitere beste Chancen leichtfertig vergeben.

Entgegen der Ankündigung stellte Lushi die Mannschaft auf ein 4-2-3-1-System um. Mit der Vierer-Kette und den beiden Sechsern Daniel Jelisic und Marin Pudic ließen die Pipinsrieder kaum etwas anbrennen gegen einen Gastgeber, der allerdings alles andere als gut aufgelegt war. Bereits gegen Ende der ersten Halbzeit übernahm der FCP mehr und mehr das Geschehen, belohnte sich aber aber nicht für die Investitionen, die er ins Spiel einbrachte. Da aber auch Aubstadt ein paar Chancen hatte, war das Remis zur Pause gerecht.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit behielt der FCP weiter die Oberhand und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Latte, Pfosten, knapp am Tor vorbei – auf Seiten der Ilmtaler raufte man sich die Haare ob der vergebenen Möglichkeiten. Und so kam es, wie es kommen musste. Ausgerechnet Jannik Fippl, der in der vergangenen Saison noch das gelb-glaue Trikot getragen hatte, nutzte in der 80. Minute eine Unaufmerksamkeit der Pipinsrieder Defensive aus und schoss den Ball aus 13 Metern zentrale Position flach ins linke untere Eck. Zuvor war ein Einwurf von der rechten Seite in Höhe des Strafraum nur unzureichend in die Mitte geklärt worden. Fippel sagte danke.

Im Anschluss hatte die Pipinsrieder noch einige gute Einschussmöglichkeiten, doch das Runde wollte nicht ins Eckige. Am kommenden Samstag empfangen die Ilmtaler das Spitzenteam aus Würzburg.