Pfosten, Kampf und ganz viel Herz

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

Mit viel Energie und klaren Vorsätzen war die Seipel-Elf ins Spiel gegen den SC Freital gegangen – doch bereits in der 7. Minute folgte der erste Dämpfer...

Gästekapitän Sandro Schulze traf aus 16 Metern zur frühen Führung für die Sachsen. Ein Treffer, der Wirkung zeigte. Freital gewann spürbar an Sicherheit, kombinierte sich das ein oder andere Mal im ersten Durchgang immer wieder gefährlich nach vorne und war in den Zweikämpfen präsent. Die Blau-Weißen fanden zunächst nicht richtig ins Spiel, taten sich schwer, das Tempo hochzuhalten und klare Aktionen nach vorne zu bringen.

Unglückliches 0:2 Mitten in diese Phase hinein, als der SCH auf dem Weg war, besser ins Spiel zu finden, fiel das 0:2 – und das auf besonders bittere Art und Weise. Nach einem Freistoß landete der Ball am Pfosten und sprang direkt vor die Füße von Bruno Schiemann, der aus kurzer Distanz nur noch einköpfen musste (36.). Ein Rückschlag, der weh tat. Doch wer dachte, die Heiligenstädter Jungs würden sich hängen lassen, lag falsch. Ruprecht bringt den Glauben zurück Nach der Pause zeigte die Seipel-Elf ein anderes Gesicht. Zwar blieb Freital zunächst spielbestimmend, doch mit zunehmender Spielzeit wuchs der Wille, dieses Spiel noch einmal zu drehen. Der Moment, der alles veränderte: Ein Standard von Bako landete am Aluminium – ein erstes Ausrufezeichen. Nur Sekunden später war es dann soweit: Moritz Ruprecht wurde stark in Szene gesetzt und verkürzte auf 1:2 (64.). Der Gesundbrunnen war wieder da. Und mit ihm der Glaube.