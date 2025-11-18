Pforzheims Trainer Thomas Herbst erklärt seinen Rücktritt

Thomas Herbst hat die sportliche Leitung am Sonntagabend darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer der Ersten Mannschaft zurücktritt. Zu diesem Schritt entschloss sich der 38-Jährige, nachdem sein Team am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Hollenbach die vierte Niederlage in Folge hinnehmen musste.



Wörtlich sagte Herbst:

Ich habe mich entschieden, nach zwei erfolgreichen Jahren von meinem Amt als Trainer vom 1. CfR Pforzheim zurückzutreten. Wir haben in den letzten Monaten an vielen Themen gearbeitet und versucht, Dinge zu verbessern. Unabhängig von den letzten Ergebnissen fehlt mir die absolute Grundüberzeugung, diesen Weg weiter gemeinsam zu gehen. Ich wünschen dem Verein für die Zukunft alles Gute und dass sich grundlegende Dinge weiter verbessern. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns als Team unterstützt haben. Dabei gilt den Spielern, den Fans und meinem Team ein besonderer Dank.

Herbst hatte im Januar 2024 die Verantwortung für die Erste Mannschaft übernommen und damit das Trainer-Duo Sani Murati / Alexander Freygang abgelöst. Gemeinsam mit ihm wechselte auch Matthias Siegele als Co-Trainer zum 1. CfR. Der 40-Jährige beendet nun ebenfalls seinen Vertrag.

In der aktuellen Saison stand das Trainerteam vor der anspruchsvollen Aufgabe, insgesamt 15 Neuzugänge in den bestehenden Kader einzubauen – eine Herausforderung, die in kürzester Zeit hervorragend gemeistert wurde. Nach einem beeindruckenden Saisonstart mit sieben ungeschlagenen Partien ließ die Leistung der Mannschaft jedoch zunehmend nach. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie zog Herbst nun die Reißleine und macht den Weg frei für einen Neuanfang.

Trotz des abrupten Endes fällt die Bilanz von Thomas Herbst in Pforzheim positiv aus. In 67 Oberligaspielen feierte sein Team 35 Siege, dazu kommen 14 Unentschieden. Besonders die starke Rückrunde nach seinem Amtsantritt 2024 bleibt in Erinnerung: Bis zur ersten von insgesamt zwei Niederlagen spielte die Mannschaft sogar noch um die Relegation mit und belegte am Ende einen respektablen vierten Platz.

Der 1. CfR Pforzheim bedankt sich bei Thomas Herbst und Matthias Siegele herzlich für ihre Arbeit und die erzielten Erfolge. Beide haben in den vergangenen zwei Jahren viel Positives im Verein bewegt. Für ihre Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute.