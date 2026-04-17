Pforzheimer Sieg und Türkspor Neckarsulm gewinnt Kellerduell

– Foto: Carsten Trebuth

In der Oberliga Baden-Württemberg bot der heutige Auftakt des 28. Spieltags richtungsweisende Begegnungen, die sowohl im Verfolgerfeld als auch im Tabellenkeller für Bewegung sorgten. Es war ein Abend der klaren Entscheidungen, an dem taktische Disziplin und personelle Impulse den Ausschlag über Erfolg und Misserfolg gaben.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 1102 Zuschauern entwickelte sich im Panoramastadion ein hochemotionales Duell. Der 1. CfR Pforzheim erwischte beim FC Nöttingen einen Start nach Maß: Bereits in der 2. Minute erzielte Noah Lulic die frühe 0:1-Führung für die Gäste. Nöttingen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch die Pforzheimer Defensive stand stabil. In der zweiten Halbzeit sorgte Cemal Durmus in der 59. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. Die Schlussphase war von Hektik geprägt, als Yannick Mario Sagert in der 88. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Pforzheim brachte den Vorsprung in Unterzahl über die Zeit. ---

Vor 280 Zuschauern am Bruchwald stand alles im Zeichen des sportlichen Neuanfangs bei den Gästen. Es war das erste Spiel von Türkspor Neckarsulm unter dem neuen Trainerduo Julian Grupp und Uwe Rapolder – und dieser Impuls zeigte sofort Wirkung. Gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen agierte Neckarsulm von Beginn an entschlossen. Den Torreigen eröffnete Melvin Avdic, der in der 21. Minute zum 0:1 traf. Nur wenig später schraubte Pascal Sohm in der 27. Minute das Ergebnis auf 0:2 hoch. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste. Cristian Gilés Sanchez besiegelte mit den Toren in der 57. Minute und in der 86. Minute den 0:4-Auswärtssieg. ---



VfR Aalen geht mit 64 Punkten als souveräner Tabellenführer in diese Partie und hat mit dem 3:0 beim Karlsruher SC II die eigene Stärke erneut unterstrichen. Türkischer SV Singen dagegen kassierte zuletzt trotz Führung eine 2:3-Niederlage gegen den 1. Göppinger SV und reist als Vierzehnter mit 30 Punkten an. Die Rollen sind damit klar verteilt, die Favoritenstellung liegt unübersehbar bei den Gastgebern. VfR Aalen geht mit 64 Punkten als souveräner Tabellenführer in diese Partie und hat mit dem 3:0 beim Karlsruher SC II die eigene Stärke erneut unterstrichen. Türkischer SV Singen dagegen kassierte zuletzt trotz Führung eine 2:3-Niederlage gegen den 1. Göppinger SV und reist als Vierzehnter mit 30 Punkten an. Die Rollen sind damit klar verteilt, die Favoritenstellung liegt unübersehbar bei den Gastgebern. Auch das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit: Aalen gewann in Singen mit 3:0. Alles spricht also dafür, dass der Primus erneut mit breiter Brust auftritt. Aber gerade für Singen ist jeder Punkt im unteren Tabellenbereich wertvoll. Der Gast muss versuchen, das Spiel lange offen zu halten. Aalen wiederum will an der Spitze keine Zweifel aufkommen lassen – und genau darin liegt die Schärfe dieses Duells. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen TSG Backnang TSG Backnang 14:00 PUSH



Für FC Denzlingen ist die Lage dramatisch. Mit 16 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 18, die 0:3-Niederlage in Oberachern hat den Druck weiter verschärft. TSG Backnang kommt mit 33 Punkten als Elfter, verlor zuletzt jedoch 1:2 bei TSV Essingen. Das Hinspiel gewann Backnang mit 1:0 – und genau daraus schöpft der Gast nun Argumente, um im Kampf um ein ruhigeres Saisonfinale nachzulegen. Für FC Denzlingen ist die Lage dramatisch. Mit 16 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 18, die 0:3-Niederlage in Oberachern hat den Druck weiter verschärft. TSG Backnang kommt mit 33 Punkten als Elfter, verlor zuletzt jedoch 1:2 bei TSV Essingen. Das Hinspiel gewann Backnang mit 1:0 – und genau daraus schöpft der Gast nun Argumente, um im Kampf um ein ruhigeres Saisonfinale nachzulegen. Für Denzlingen ist dieses Heimspiel fast zwingend ein Schlüsselspiel. Der Abstand nach oben ist groß, die Zeit wird knapper, und jeder weitere Rückschlag hätte enorme Wirkung. Backnang kann sich mit einem Auswärtssieg weiter von der ganz heißen Zone entfernen und die eigene Position festigen. Hier treffen also nicht nur zwei Mannschaften aufeinander, sondern auch zwei völlig unterschiedliche Dringlichkeiten – das macht die Partie so brisant. ---



1. FC Normannia Gmünd hat beim 1:1 in Reutlingen Moral und Stabilität gezeigt und steht mit 31 Punkten auf Rang zwölf. FC 08 Villingen kommt mit 40 Punkten als Siebter nach Gmünd und holte zuletzt ein 0:0 gegen Bietigheim-Bissingen. Das Hinspiel gewann Villingen knapp mit 1:0. Auch jetzt deutet vieles auf eine Partie hin, in der Nuancen, Geduld und defensive Disziplin entscheidend werden könnten. 1. FC Normannia Gmünd hat beim 1:1 in Reutlingen Moral und Stabilität gezeigt und steht mit 31 Punkten auf Rang zwölf. FC 08 Villingen kommt mit 40 Punkten als Siebter nach Gmünd und holte zuletzt ein 0:0 gegen Bietigheim-Bissingen. Das Hinspiel gewann Villingen knapp mit 1:0. Auch jetzt deutet vieles auf eine Partie hin, in der Nuancen, Geduld und defensive Disziplin entscheidend werden könnten. Für Normannia Gmünd geht es darum, Abstand zu den unteren Rängen zu halten und zuhause ein weiteres Zeichen der Widerstandskraft zu setzen. Villingen kann mit einem Sieg das obere Mittelfeld absichern und vielleicht noch einmal nach vorne schielen. Es ist kein lautes Spitzenspiel, aber eines mit Gewicht: Für die Gastgeber ist es ein Spiel um Ruhe, für die Gäste eines um Stabilität und einen festen Platz in einer unruhigen Liga. ---



Der 1. Göppinger SV hat sich mit dem 3:2 beim Türkischen SV Singen auf 30 Punkte verbessert und reist nun mit frischem Mut in dieses Heimspiel. SSV Reutlingen steht nach dem 1:1 gegen Normannia Gmünd bei 34 Punkten auf Rang neun. Das Hinspiel gewann Reutlingen mit 2:0. Gerade deshalb steckt in dieser Begegnung einiges an Spannung: Der Gastgeber wittert die Chance, den Abstand zu verkürzen und weiter Druck aus dem Keller zu nehmen. Der 1. Göppinger SV hat sich mit dem 3:2 beim Türkischen SV Singen auf 30 Punkte verbessert und reist nun mit frischem Mut in dieses Heimspiel. SSV Reutlingen steht nach dem 1:1 gegen Normannia Gmünd bei 34 Punkten auf Rang neun. Das Hinspiel gewann Reutlingen mit 2:0. Gerade deshalb steckt in dieser Begegnung einiges an Spannung: Der Gastgeber wittert die Chance, den Abstand zu verkürzen und weiter Druck aus dem Keller zu nehmen. Göppingen braucht Punkte, weil die Teams dahinter nicht weit entfernt sind und die Abstiegszone bedrohlich nahe bleibt. Reutlingen kann mit einem Auswärtssieg seine Position festigen und die Saison in ruhigere Bahnen lenken. Das Momentum spricht leicht für die Gastgeber, weil der jüngste Sieg in Singen Kraft gegeben haben dürfte. Doch Reutlingen bringt Erfahrung, Physis und eine ordentlich austarierte Tabellenlage mit. Genau das macht das Spiel so offen. ---

Morgen, 15:30 Uhr FSV Hollenbach Hollenbach TSV Essingen TSV Essingen 15:30 PUSH



FSV Hollenbach trotzte zuletzt VfR Mannheim ein 0:0 ab und zeigte damit, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch lebt. Mit 28 Punkten steht Hollenbach auf Rang 15, jeder weitere Zähler ist von hohem Wert. TSV Essingen gewann unterdessen 2:1 gegen TSG Backnang, steht als Dritter bei 49 Punkten und ist eines der formstärkeren Teams der Liga. Das Hinspiel endete 0:0 – ein Fingerzeig auf eine womöglich wieder enge Partie. FSV Hollenbach trotzte zuletzt VfR Mannheim ein 0:0 ab und zeigte damit, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch lebt. Mit 28 Punkten steht Hollenbach auf Rang 15, jeder weitere Zähler ist von hohem Wert. TSV Essingen gewann unterdessen 2:1 gegen TSG Backnang, steht als Dritter bei 49 Punkten und ist eines der formstärkeren Teams der Liga. Das Hinspiel endete 0:0 – ein Fingerzeig auf eine womöglich wieder enge Partie. Für Essingen geht es darum, den Kontakt zu den Spitzenteams zu halten und den starken Lauf zu bestätigen. Hollenbach dagegen spielt mit wachsender Not und weiß, wie wichtig gerade Heimspiele im Tabellenkeller sind. Der Punkt gegen Mannheim war ein Achtungszeichen, aber daraus muss nun möglichst mehr entstehen. Essingen wird dominieren wollen, Hollenbach auf Widerstand, Geduld und die Wucht eines emotionalen Heimabends setzen. ---

Morgen, 15:30 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim Karlsruher SC Karlsruhe II 15:30 PUSH



VfR Mannheim hat in wenigen Tagen zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt: erst ein torloses Remis in Hollenbach, dann ein 1:1 im Nachholspiel bei FV Ravensburg. Mit 56 Punkten bleibt Mannheim Zweiter, darf im Aufstiegsrennen aber kaum weiter nachlassen. Karlsruher SC II verlor zuletzt 0:3 gegen VfR Aalen und steht mit 33 Punkten auf Rang zehn. Das Hinspiel gewann der KSC II mit 2:1 – Mannheim hat also auch sportlich etwas zu beantworten. VfR Mannheim hat in wenigen Tagen zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt: erst ein torloses Remis in Hollenbach, dann ein 1:1 im Nachholspiel bei FV Ravensburg. Mit 56 Punkten bleibt Mannheim Zweiter, darf im Aufstiegsrennen aber kaum weiter nachlassen. Karlsruher SC II verlor zuletzt 0:3 gegen VfR Aalen und steht mit 33 Punkten auf Rang zehn. Das Hinspiel gewann der KSC II mit 2:1 – Mannheim hat also auch sportlich etwas zu beantworten. Der Gastgeber steht unter Zugzwang. Nach zwei Punkteteilungen in Serie braucht Mannheim zuhause wieder ein klares Signal, um den Rückstand auf Aalen nicht weiter wachsen zu lassen. Karlsruhe II ist unangenehm, beweglich und tabellarisch nicht sorgenfrei, aber auch nicht völlig bedrängt. Genau das macht solche Spiele für Favoriten gefährlich. Mannheim muss die Balance zwischen Druck und Geduld finden – sonst könnte der Abend komplizierter werden als erwartet. ---



FV Ravensburg hat innerhalb weniger Tage zwei Gesichter gezeigt: erst das 0:3 in Pforzheim, dann das 1:1 im Nachholspiel gegen VfR Mannheim. Mit 43 Punkten steht die Mannschaft auf Rang sechs. SV Oberachern gewann zuletzt 3:0 gegen Denzlingen und ist mit 44 Punkten Fünfter – nur ein Punkt trennt beide Teams. Das Hinspiel entschied Ravensburg mit 1:0 für sich. Damit ist die Ausgangslage klar: ein direktes Duell auf Augenhöhe. FV Ravensburg hat innerhalb weniger Tage zwei Gesichter gezeigt: erst das 0:3 in Pforzheim, dann das 1:1 im Nachholspiel gegen VfR Mannheim. Mit 43 Punkten steht die Mannschaft auf Rang sechs. SV Oberachern gewann zuletzt 3:0 gegen Denzlingen und ist mit 44 Punkten Fünfter – nur ein Punkt trennt beide Teams. Das Hinspiel entschied Ravensburg mit 1:0 für sich. Damit ist die Ausgangslage klar: ein direktes Duell auf Augenhöhe. Dieses Spiel riecht nach oberem Mittelfeld, aber es hat mehr Schärfe als ein gewöhnliches Platzierungsduell. Oberachern kommt mit frischem Selbstvertrauen, Ravensburg mit dem guten Gefühl, Mannheim unter der Woche gestoppt zu haben. Wer hier gewinnt, setzt sich im engen Feld hinter den Top vier fest. Wer verliert, wird sofort wieder eingeholt. Es ist eines dieser Spiele, in denen nicht die Lautstärke entscheidet, sondern Reife, Klarheit und der richtige Moment.