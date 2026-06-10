Pforzheimer Neuzugang im Angriff

– Foto: Marco Nabinger

wohnt in Leonberg und wechselt ab sofort vom Neckar an die Enz. Der 23-jährige erzielte in der letzten Saison beim Verbandsligisten in 30 Spielen 19 Tore und bereitete 6 Treffer vor. In der Jugend spielte der in Banja Luka geborene und 2019 nach Deutschland gekommene Angreifer beim SSV Reutlingen und SGV Freiberg.

"Ich kenne Pforzheim schon seit vielen Jahren, es ist ja nicht weit. Wir haben hier eine gute und stabile Mannschaft. Ich wollte jetzt nach der erfolgreichen Zeit in der Verbandsliga den nächsten Schritt in die Oberliga machen."

Giuseppe Ricciardi hatte den 21-jährigen schon im Winter verpflichtet:

"Dorde hat sich schon im Winter entschieden, zu uns zu kommen. Er ist groß gewachsen, körperlich stark, schnell und technisch sehr gut. Er ist ein Rohdiamant und wird hart arbeiten, sich bei uns weiterzuentwickeln. Ich sehe sehr großes Potential in ihm."