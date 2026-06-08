Pforzheim verpflichtet zwei Talente

Mit Simon Guggenbühler wechselt ein hoffnungsvolles Talent von den A-Junioren des Karlsruher SC nach Pforzheim. Der in Stutensee wohnende Mittelfeldspieler begann das Fußballspielen beim VSV Büchig und wurde ab der U9 zehn Jahre beim KSC ausgebildet. Er verfügt über Spielintelligenz und eine gute Grundtechnik. Der 19-jährige konnte in zwei Probetrainings überzeugen und freut sich auf sein neues Team:

Der 1. CfR meldet zwei weitere Neuzugänge für die neue Saison.

"Ich möchte mich gut im Herrenbereich etablieren und oben mitspielen. Meine neuen Mitspieler machen auf mich einen sehr guten Eindruck."

"Simon hat uns schon im ersten Training überzeugt. Es ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der auf allen Positionen im Mittelfeld spielen kann. Er verfügt über Spielwitz, ist laufstark und hat ein für sein Alter bereits sehr sicheres Auftreten. Ich sehe großes Potential in ihm."

Vom 1. FC Normannia Gmünd wechselt ein 19-jähriger Torspieler nach Pforzheim.

Pius Albecht kann in der abgelaufenen Saison beim Ligakonkurrenten auf 13 Oberliga-Einsätze zurückblicken. Im Winter 2025 kam der gebürtige Bad Cannstatter von der SG Sonnenhof Großaspach nach Gmünd. In Aspach hatte er als A-Junioren-Spieler bereits einige Male die Möglichkeit, bei den Herren mitzutrainieren. Bei den Normannen stand er dann in dieser Saison während der Verletzung von Stammtorhüter Yannick Ellermann zwischen den Pfosten.

Pius hat in diesem Frühjahr sein Abitur abgeschlossen und bereitet sich jetzt auf ein BWL-Studium vor. Er ist begeisterter Skifahrer und fährt Rennrad, gerne auch mal über einen Paß in den Alpen.

Als Torspieler beschreibt sich Pius so:

"Mein Vorbild ist Marc-André ter Stegen. Meine Stärke ist auf der Linie und im eins gegen eins. Aber ich komme auch ganz gerne mal aus meinem 5-Meter-Raum heraus. Ich kann auch mal lauter werden und die Mannschaft von hinten unterstützen. In Pforzheim möchte ich bestmögliche Leistungen zeigen und so oft wie möglich spielen. Ich freue mich auf die Herausforderung und die neue Aufgabe."

Auch Giuseppe Ricciardi ist von unserem neuen Keeper angetan:

"Pius ist ein junger, talentierter Torwart. Es ist sehr stark auf der Linie und bringt auch sonst sehr viel mit. Trotz seines jungen Alters ist er sehr ehrgeizig und hat in Gmünd bereits gute Spiele gemacht und sein Potential gezeigt."