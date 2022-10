Salvatore Catanzano erzielt das 1:0 – Foto: Stefan Fränkle, 1. CfR Pforzheim

Pforzheim erreicht verdient das Halbfinale

1. CfR Pforzheim – ATSV Mutschelbach 2:0 (0:0) Durch einen verdienten 2:0 Erfolg zieht der 1. CfR gegen den Oberliga-Konkurrenten ATSV Mutschelbach völlig verdient ins Halbfinale des diesjährigen Rothauspokals des Badischen Fußballverbandes ein. Dabei konnten sich die Karlsbader bei ihrem Torhüter bedanken, der durch zahlreiche Paraden eine höhere Niederlage verhinderte.



Das Pforzheimer Trainer-Duo vertraute derselben Startelf, die zuletzt in Villingen erfolgreich war. Kapitän Maurizio Macorig stand nach seiner Verletzung zwar wieder im Kader, nahm aber auf der Auswechselbank platz.



Beide Mannschaften begannen offensiv. Abtasten oder taktisches Mittelfeldgeplänkel standen heute bei beiden Teams nicht im Matchplan. Robin Münst auf Pforzheimer und Lukas Lindner auf Mutschelbacher Seite hatten bereits in den ersten 7 Minuten gute Tormöglichkeiten. Mit zunehmender Spieldauer bekam der 1. CfR die Partie immer besser in den Griff und erspielte sich mehr Tormöglichkeiten als der Gegner. Auf eine richtig zwingende Chance mussten die Zuschauer in der KRAMSKI-ARENA jedoch lange warten. Torlos ging es in die Halbzeitpause.



Zur zweiten Halbzeit brachte Pforzheim Salvatore Varese für Emre Kahriman. Ein Wechsel, der sich später auszahlen sollte. Zunächst war jedoch für die Pforzheimer Fans Haare-Raufen angesagt. Immer wieder eroberten die Hausherren im Mittelfeld den Ball, mal durch schlampige Zuspiele der Gäste, mal durch frühzeitiges Pressing bereits in der Offensivabteilung. Dadurch ergaben sich für Markopoulos & Co. zahlreiche gute Möglichkeiten. Ein ums andere Mal ging ein Raunen durch das Brötzinger Tal. So konnten sich seine Mitspieler bei ATSV-Keeper Dominic Bleich bedanken, dass dieser einen Sahnetag erwischte und viele Chancen zunichte machte.



In der 75. Minute schallte dann aber doch das Pforzheimer Tor-Jingle durch den Nachthimmel. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte kam der Ball zu Alex Götz. Der schickte mit einem präzisen Diagonalpass über 40 Meter den auf rechts gestarteten Salvatore Catanzano. Der 23jährige lief bis in den Strafraum, zog kurz vor dem Eck des 5-Meter-Raums voll ab und ließ Bleich mit seinem Gewaltschuss genau ins kurze Eck keine Chance. Das war die längst überfällige Führung.