Pforzheim entscheidet Spitzenspiel für sich

Trotz widriger Wetterumstände lohnte sich am Donnerstagabend ein Besuch der KRAMSKI-ARENA auf jeden Fall. Im sehr unterhaltsamen und spannenden Spitzenspiel des 28. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg setzten sich die Hausherren trotz eines 0:1-Rückstandes am Ende zwar glücklich, aber dennoch verdient mit 2:1 durch. Den Treffer von Simon Klostermann in der 66. Minute glich Salvatore Catanzano nur 4 Minuten später wieder aus. Schließlich belohnte sich das Team für seine sehr gute Leistung und den permanenten Willen zu gewinnen mit einem sehenswerten Treffer von Wycliff Yeboah in der Nachspielzeit.

Nach dem Wechsel kamen die Gäste mit mehr Dampf aus der Kabine. Der frühere Pforzheimer Latifovic gab in der 51. Minute einen ersten Warnnschuss ab, der jedoch das Tor verfehlte. Kurz darauf konnte Denis Gudzevic gerade noch einen Pass auf vor dem Tor lauernden Moutassine abfangen und die Gefahr bannen. Auch einen Schuss von Klostermann in der 65. Minute konnte Kovac mit einem tollen Reflex klären.

In der Folge blieb der 1. CfR am Drücker. Wieder Yeboah und gleich viermal Hofmeister hatten die Möglichkeit zu treffen. Auf Balinger Seite konnte nur eine Chance gezählt werden.

Eine Zeigerumdrehung später war er dann jedoch geschlagen, als erneut Klostermann nach einem Eckstoß am höchsten stieg und den Ball per Kopf in den Torwinkel beförderte.

Kurz vor dem Treffer hatte Trainer Thomas Herbst gewechselt. Koroll und Catanzano kamen für Schwaiger und Münst. In der 70. Minute zahlte sich dieser Wechsel zum ersten Mal aus. Der Ball kam von Yeboah aus der Mitte nach außen auf rechts. Bahm flankte butterweich nach innen, wo Catanzano am 11-Meter-Punkt lauerte. Der Stürmer nahm die Kugel an und schlenzte sie aus der Drehung ins lange Eck zum Ausgleich.

Was folgte war ein offener Schlagabtausch, wobei die Hausherren den größeren Willen zeigten. Chancen auf beiden Seiten konnten nicht genutzt werden. Als sich die meisten schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, hallte dann in der Nachspielzeit doch noch Jubel durch das Brötzinger Tal. Langer Ball von Wöhrle auf Catanzano an der Strafraumgrenze. Der köpfte nach außen auf Yeboah, der von der Seite in den Strafraum ging und aus sehr spitzem Winkel an seinem Gegenspieler und Keeper Klose vorbei genau in den langen Torwinkel zielte. Der 1. CfR hatte das Spiel gedreht und führte 2:1.

Und damit nicht genug hätte es kurz danach beinahe nochmal geklingelt. Konter 1. CfR über Catanzano, der über rechts lief und mustergültig nach innen auf den mitgelaufenen Hofmeister passte. Der ließ seinen Gegenspieler stehen und zog ab. Klose war geschlagen, aber die Kugel donnerte an den Pfosten und von dort in die Arme des Keepers.

Danach passierte nichts mehr, die Zuschauer waren begeistert und froh, dass sie bis zum Schluss geblieben waren. Trainer Thomas Herbst war am Ende mehr als zufrieden:

Unsere Jungs haben gegen ein absolutes Top Team eine richtig starke Leistung gezeigt. Wir haben läuferisch großen Aufwand betrieben und auch nach dem Rückstand nicht den Kopf verloren. Am Ende fällt der Siegtreffer spät, meiner Meinung nach aber verdient, weil wir uns über die gesamte Spielzeit viele hochkarätige Chancen erspielt haben. Das Traumtor von Wycliff war das spektakuläre Ende eines Topspiels.

Am Samstag, 26.04. bestreitet der 1. CfR gleich das nächste Topspiel. Die Mannschaft um Sven Mende wird dann zu Gast sein beim Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach.