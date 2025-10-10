 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Imago

Pforzheim bleibt dran: Klarer Sieg beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde heute der zwölfte Spieltag mit einer überzeugenden Vorstellung des 1. CfR Pforzheim fortgesetzt. Die Mannschaft durfte sich über einen 3:0-Erfolg beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen freuen.

Gestern, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
1
2
+Video

Vor 387 Zuschauern entwickelte sich in Nöttingen ein Duell auf Augenhöhe, in dem der SV Oberachern seine Chancen nutzte. Die Gäste setzten mit dem Führungstreffer durch Marin Stefotic in der 26. Minute den ersten Akzent. Der FC Nöttingen schlug jedoch schnell zurück: Nur fünf Minuten später verwandelte Salvatore Catanzano einen Foulelfmeter und stellte den Ausgleich her. Doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Knackpunkt der Begegnung: Ein Eigentor von Benedikt Fassler in der 49. Minute brachte den SV Oberachern erneut in Führung. Nöttingen drängte im weiteren Verlauf auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und hielten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff fest.

Heute, 19:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
0
3

Schon früh war zu erkennen, dass der CfR Pforzheim die Kontrolle übernahm. In der 22. Minute traf Joao Victor Silveira Schick zur Führung. Der Druck der Gäste blieb konstant hoch, und in der 36. Minute erhöhte Routinier Dominik Salz auf 2:0. Die Gastgeber versuchten zwar, mit Kampfgeist dagegenzuhalten, fanden aber kaum Mittel gegen das strukturierte Angriffsspiel der Pforzheimer. In der Schlussphase kam es dann noch dicker für den FSV: In der Nachspielzeit markierte Walter Vegelin das 3:0 und setzte den Schlusspunkt. Eine Szene in der 77. Minute sorgte zusätzlich für Aufregung: Bissingens Alexander Götz sah Gelb-Rot, nachdem er nach einer Behandlungspause ohne Freigabe des Schiedsrichters wieder auf den Platz gelaufen war – ein unglücklicher Moment, der die ohnehin schwierige Situation der Gastgeber weiter verschärfte.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00

FC Denzlingen empfängt TSV Essingen. Denzlingen kämpft im Tabellenkeller um jeden Zähler, während Essingen seine Position unter den Spitzenteams festigen möchte.

Morgen, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00live

Der 1. Göppinger SV gastiert beim FC 08 Villingen. Beide Teams stehen im Abstiegskampf und benötigen Punkte, um den Rückstand auf das Mittelfeld zu verkürzen.

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
15:00live

Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt Türkspor Neckarsulm. Gmünd will sich vom Tabellenkeller lösen, während Neckarsulm die Chance auf den Sprung ins obere Mittelfeld sucht.

Morgen, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
15:30live

FV Ravensburg trifft auf TSG Backnang. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg Anschluss an die Spitzenteams halten, Backnang dagegen strebt nach Punkten im Mittelfeldbereich.

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
15:30

FSV Hollenbach empfängt Karlsruher SC II. Beide Mannschaften liegen nah beieinander in der Tabelle und hoffen auf einen Erfolg, der die Position im Mittelfeld stärkt.

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
15:30live

VfR Mannheim spielt gegen TSV Singen. Mannheim möchte die Verfolger auf Distanz halten, während Singen dringend Punkte braucht, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen.

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
15:30live

VfR Aalen empfängt SSV Reutlingen. Aalen als Spitzenreiter möchte mit einem Heimsieg den Vorsprung festigen, Reutlingen strebt an, die Serie der oberen Tabellenplätze zu festigen.

