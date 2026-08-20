Pförrings Boiger zerlegt TSV – Spenger-Wahnsinn in Menning

Was für ein Offensivspektakel auf den Plätzen! Allen voran Florian Boiger war an diesem Spieltag nicht zu bremsen und schoss den TSV Pförring mit einem fulminanten Dreierpack quasi im Alleingang zum Kantersieg. Ebenfalls treffsicher präsentierten sich Sebastian Rauch, der für Irsching-Knodorf doppelt vom Elfmeterpunkt die Nerven behielt, sowie Johannes Boyer, dessen Doppelpack für die Menninger Reserve am Ende trotz starker Leistung unbelohnt blieb.

Vohburg dreht frühen Rückstand und behält die drei Punkte Trotz eines Blitzstarts der Gäste sicherte sich der TV Vohburg vor 50 Zuschauern den Heimsieg. Korbinian Hösl schockte die Hausherren bereits in der 10. Minute mit der Führung für Engelbrechtsmünster. Vohburg schüttelte sich jedoch kurz und glich noch vor dem Seitenwechsel durch Korbinian Rankl aus (35.). Im zweiten Durchgang belohnten sich die Vohburger für ihren Aufwand: Manuel Graswald erlöste die Fans mit dem 2:1 (68.), ehe Florian Hauber in der 75. Minute mit dem 3:1 alles klarmachte.

Boiger-Gala schießt Baar-Ebenhausen vor Rekordkulisse ab Die 150 Zuschauer in Baar-Ebenhausen sahen eine Machtdemonstration des TSV Pförring. Paul Meyer eröffnete den Torreigen bereits nach sieben Minuten. Danach schlug die Stunde von Florian Boiger: Der Pförringer Angreifer schnürte einen lupenreinen Dreierpack (20., 59., 75.). Zwischenzeitlich verwandelte Daniel Finkenzeller einen Foulelfmeter zum 0:3 (49.). Dem TSV Baar-Ebenhausen gelang in der 83. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Matthias Lang nur noch der Ehrentreifer zum 1:5-Endstand.

Rockolding nimmt die Punkte souverän aus Manching mit

Abgeklärt und defensiv stabil präsentierte sich der 1. FC Rockolding beim Gastspiel in Manching. Vor 40 Zuschauern brachte George Constantinescu die Gäste nach gut einer halben Stunde per Foulelfmeter in Führung (32.). Manching mühte sich, fand jedoch keine Lücke. In der zweiten Halbzeit sorgte Silvio Smoljić (65.) für die Vorentscheidung, ehe Alin Stefan Marcu kurz vor dem Abpfiff (87.) den verdienten 0:3-Endstand besiegelte.

Last-Minute-Wahnsinn: Spenger erlöst Unsernherrn in der Nachspielzeit

Was für ein Drama vor 60 Zuschauern in Menning! Die Hausherren gingen durch Johannes Boyer (38.) in Führung. Nach der Pause drehte Unsernherrn das Spiel durch einen Doppelschlag von Fedi Ammar (49.) und Bastian Steffen (57.). Menning bewies Moral und glich durch Boyers zweiten Treffer zum 2:2 aus (67.). Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug der TSV in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) eiskalt zu: Bastian Spenger erzielte den viel umjubelten 2:3-Siegtreffer für die Gäste.

Gerechte Punkteteilung nach Leistungssteigerung im zweiten Durchgang

In einer zunächst zähen Partie ohne gemeldete Zuschauerzahl kamen die Tore erst nach dem Seitenwechsel. Der FC Unterpindhart ging in der 55. Minute durch Johannes Maier in Führung und schnupperte am Auswärtssieg. Die Antwort der Zucheringer Reserve ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zehn Minuten später bezwang Nathan Delanowski den gegnerischen Keeper zum 1:1-Ausgleich (65.). In der Schlussphase riskierten beide Teams nicht mehr das letzte Hemd, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

Irsching-Knodorf überrollt harmlose Karlskroner Reserve

Der SV Irsching-Knodorf feierte vor 40 Zuschauern einen unbeschwerten Kantersieg bei der zweiten Garde des SV Karlskron. Sebastian Rauch brachte die Gäste in der 16. Minute per Foulelfmeter auf die Siegerstraße. Mario Ecker erhöhte noch vor der Pause auf 0:2 (31.). In der Schlussphase schwanden bei den Gastgebern sichtlich die Kräfte: Julian Ostermeier (74.) und erneut Rauch per Strafstoß (76.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt zum 0:5-Endstand setzte Christoph Härdl in der 78. Spielminute.