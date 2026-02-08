Pflugfelden verliert wieder zweistellig, Prkacin sichert Topspielsieg

Ein zweiter Spieltag in der Bezirksliga Enz/Murr nach der Winterpause mit klaren Ergebnissen und späten Wendungen: Oben setzt sich der TSV Münchingen im Spitzenspiel durch und behauptet die Spitze, während TV Aldingen mit einem Last-Minute-Coup nachrückt. Im Tabellenkeller gelingen Phönix Lomersheim und NK Croatia Bietigheim wichtige Lebenszeichen, Pflugfelden erlebt dagegen erneut einen rabenschwarzen Nachmittag.
---
Phönix Lomersheim legte gegen den FV Löchgau II einen Start nach Maß hin und baute die frühe Führung konsequent aus. Die Tore erzielten Lukas Buck (1./62.), Luca Morgante (14.) und Lars Greinert (82.).
---
Der TSV Schwieberdingen dominierte den TV Pflugfelden nach der Pause nach Belieben und schraubte das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. Die Treffer markierten Florim Nimoni (40./67.), Piero Stampete (54.), Elias Sigel (64./90.+4), Fabian Neumann (73.), Fabio Morello (85.) sowie Enes Baran Özbek (86./88./90./90.+2).
---
NK Croatia Bietigheim drehte in einer wilden Schlussphase die Partie gegen den AKV B.G. Ludwigsburg noch komplett. Für die Gastgeber trafen Marin Dujmic (68.), Anton Zovko (85./Foulelfmeter), Daniel Divković (90.+4) und Ramon Pfaf (90.+7); für die Gäste zuvor Ali Parhizi (32.) und Ardi Pnishi (75.).
---
Der TV Aldingen bewies in Pattonville späte Nervenstärke und bog das Spiel in der Nachspielzeit. Für Pattonville trafen Moritz Schuh (37.) und Philipp Kravchenko (77.), für Aldingen Brahim Santino Renz (41.) sowie Dominik Hoffmann (90./90.+2).
---
Die Spvgg Besigheim konterte den Führungstreffer des FC Marbach und entschied eine umkämpfte Partie binnen Minuten. Es trafen Burak Yalman (33.) für Marbach sowie Gianluca Gioia (43.), Georgios Katsanidis (69.) und Adam Juhasz (72.) für Besigheim.
---
Im Spitzenspiel setzte der TSV Münchingen dank eines Doppelpacks von Nikola Prkacin (4./69.) das nächste Ausrufezeichen und verteidigte die Tabellenführung gegen den TSV Heimsheim. Für die Gastgeber glich Lino Widmaier zwischenzeitlich (45.+1) aus.
---
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II schlug beim TSV Merklingen nach stürmischer Anfangsphase zurück und entschied die Partie spät. Die Tore erzielten Nelson Okoye (12.), Paul Kolb (18.), Bilal Ben Salem (83.) und Tete Kekeli Benissan-Messan (85.) für die Gäste sowie Emmanuel Alonso Garcia (22.) und Thomas Wogh (32.) für Merklingen.
