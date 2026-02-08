 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Pflugfelden verliert wieder zweistellig, Prkacin sichert Topspielsieg

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Bates

Ein zweiter Spieltag in der Bezirksliga Enz/Murr nach der Winterpause mit klaren Ergebnissen und späten Wendungen: Oben setzt sich der TSV Münchingen im Spitzenspiel durch und behauptet die Spitze, während TV Aldingen mit einem Last-Minute-Coup nachrückt. Im Tabellenkeller gelingen Phönix Lomersheim und NK Croatia Bietigheim wichtige Lebenszeichen, Pflugfelden erlebt dagegen erneut einen rabenschwarzen Nachmittag.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
4
0
Abpfiff

Phönix Lomersheim legte gegen den FV Löchgau II einen Start nach Maß hin und baute die frühe Führung konsequent aus. Die Tore erzielten Lukas Buck (1./62.), Luca Morgante (14.) und Lars Greinert (82.).

Heute, 14:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
0
11
Abpfiff

Der TSV Schwieberdingen dominierte den TV Pflugfelden nach der Pause nach Belieben und schraubte das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. Die Treffer markierten Florim Nimoni (40./67.), Piero Stampete (54.), Elias Sigel (64./90.+4), Fabian Neumann (73.), Fabio Morello (85.) sowie Enes Baran Özbek (86./88./90./90.+2).

Heute, 14:30 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
4
2
Abpfiff

NK Croatia Bietigheim drehte in einer wilden Schlussphase die Partie gegen den AKV B.G. Ludwigsburg noch komplett. Für die Gastgeber trafen Marin Dujmic (68.), Anton Zovko (85./Foulelfmeter), Daniel Divković (90.+4) und Ramon Pfaf (90.+7); für die Gäste zuvor Ali Parhizi (32.) und Ardi Pnishi (75.).

Heute, 14:30 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
2
3
Abpfiff

Der TV Aldingen bewies in Pattonville späte Nervenstärke und bog das Spiel in der Nachspielzeit. Für Pattonville trafen Moritz Schuh (37.) und Philipp Kravchenko (77.), für Aldingen Brahim Santino Renz (41.) sowie Dominik Hoffmann (90./90.+2).

Heute, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
1
3
Abpfiff

Die Spvgg Besigheim konterte den Führungstreffer des FC Marbach und entschied eine umkämpfte Partie binnen Minuten. Es trafen Burak Yalman (33.) für Marbach sowie Gianluca Gioia (43.), Georgios Katsanidis (69.) und Adam Juhasz (72.) für Besigheim.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
1
2
Abpfiff

Im Spitzenspiel setzte der TSV Münchingen dank eines Doppelpacks von Nikola Prkacin (4./69.) das nächste Ausrufezeichen und verteidigte die Tabellenführung gegen den TSV Heimsheim. Für die Gastgeber glich Lino Widmaier zwischenzeitlich (45.+1) aus.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
2
4
Abpfiff

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II schlug beim TSV Merklingen nach stürmischer Anfangsphase zurück und entschied die Partie spät. Die Tore erzielten Nelson Okoye (12.), Paul Kolb (18.), Bilal Ben Salem (83.) und Tete Kekeli Benissan-Messan (85.) für die Gäste sowie Emmanuel Alonso Garcia (22.) und Thomas Wogh (32.) für Merklingen.

