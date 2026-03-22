Pflugfelden verliert 1:25, elf Tore nach der Pause in Schwieberdingen

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Zunächst schien es, als könnte NK Croatia Bietigheim diesem Heimspiel eine andere Richtung geben. Das frühe 1:0 fiel in der 21. Minute durch ein Eigentor von Lars Greinert. Doch danach riss TSV Phönix Lomersheim die Partie immer entschlossener an sich. Tim Dettinger glich in der 36. Minute aus, Lukas Buck drehte das Spiel noch vor der Pause in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel setzte erneut Tim Dettinger die entscheidenden Stiche und traf in der 55. sowie in der 64. Minute zum klaren 4:1. Für Lomersheim ist dieser Auswärtssieg enorm wichtig. Die Mannschaft steht nun bei 31 Punkten und hat sich im engen Mittelfeld weiter stabilisiert. Für NK Croatia Bietigheim dagegen bleibt die Lage mit 20 Punkten äußerst angespannt. Die Niederlage passt schmerzhaft in das Bild einer Saison, in der jeder kleine Hoffnungsschimmer schnell wieder von der nächsten Enttäuschung überlagert wird.

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Lange war es ein Geduldsspiel, dann kam Selvedin Shanmugarajah. Der Angreifer entschied die Partie mit einem späten Doppelpack. In der 67. Minute brachte er SV Pattonville in Führung, in der 90. Minute legte er das 2:0 nach und machte damit alles klar. Für Pattonville ist dieser Sieg ein schwerer, wichtiger Schritt. Die Mannschaft klettert auf 30 Punkte und verschafft sich Luft. TSV Merklingen bleibt bei 31 Punkten und verpasste es, den Abstand nach unten zu vergrößern. Gerade in diesem Tabellenbereich sind solche direkten Duelle von besonderem Gewicht. Pattonville hat sie an diesem Sonntag auf seine Seite gezogen. ---

Der TSV Heimsheim hat seine Rolle als härtester Verfolger des Spitzenduos mit einem reifen Auswärtssieg bestätigt. Mike Martin traf in der 22. Minute zur Führung, Lino Widmaier erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Damit war die Richtung schon früh klar. Sebastian Feilner verkürzte zwar in der 49. Minute für FC Marbach, doch mehr ließ Heimsheim nicht mehr zu. Die Gäste stehen nun bei 44 Punkten und bleiben damit das Team, das hinter Germania Bietigheim und Münchingen am stärksten drückt. Marbach bleibt bei 33 Punkten und musste im Mittelfeld einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Heimsheim wirkt in dieser Phase der Saison nüchtern, effizient und gefährlich. ---

Dieses Spiel war ein offener Rausch, ein Wechselbad, ein Nachmittag ohne jede Ordnung. Nach torloser erster Halbzeit brach die Partie nach der Pause völlig auf. Georgios Katsanidis brachte Spvgg Besigheim in der 47. Minute in Führung, doch Giuseppe Masso und Piero Stampete drehten das Spiel binnen weniger Minuten. Dann begann das wilde Hin und Her: Vasilios Tsouloulis glich aus, Francesco Masso brachte Schwieberdingen wieder nach vorne, Georgios Katsanidis antwortete, Pascal Wolter traf per Foulelfmeter zum 4:3, Giuseppe Masso glich erneut aus. Doch in der Schlussphase kippte die Partie endgültig zu Besigheim. Ermal Gashi traf in der 83. Minute, Pascal Wolter erhöhte in der 87. Minute, Ilias Koulaxidis setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Besigheim steht damit bei 42 Punkten und hat seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Schwieberdingen bleibt bei 30 Punkten zurück – nach einem Spiel, das offensiv spektakulär war, defensiv aber tiefe Wunden hinterlassen haben dürfte. ---

Der Tabellenführer musste leiden, setzte sich aber durch. SV Germania Bietigheim ging in Kornwestheim durch Livio Falco in der 30. Minute in Führung. Kurz nach der Pause schien die Partie fast entschieden: Jan Sonntag traf in der 47. Minute, Tim Kainz legte in der 49. Minute das 3:0 nach. Doch SV Salamander Kornwestheim gab sich nicht geschlagen. Nico Schürmann verkürzte in der 65. Minute, Marco Reichert brachte die Gastgeber mit einem Handelfmeter in der 78. Minute noch einmal heran. Am Ende rettete Germania Bietigheim den knappen Vorsprung über die Zeit und verteidigte damit Platz eins. 52 Punkte, 77:21 Tore – die Mannschaft bleibt das Maß der Dinge. Kornwestheim bleibt bei 37 Punkten und zeigte trotz Niederlage, dass sie auch gegen den Spitzenreiter Widerstand leisten kann. ---

Es ist ein Ergebnis, das sich jeder nüchternen Einordnung fast entzieht. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II überrollte TV Pflugfelden mit 25:1 und zerlegte das Spiel schon in der Anfangsphase. Richard Frimpong traf früh mehrfach, Nelson Okoye schob mit einem Fünferpack vor der Pause nach, dazu trafen unter anderem Deniz Namdar, Dominik Popic, Bilal Ben Salem, Leon Lochbrunner, Jean Louis Bikoi und Ardit Abidinoski. Pflugfelden gelang nur das zwischenzeitliche 1:15 durch Enock Akwete Ngange in der 63. Minute. Für Bietigheim-Bissingen II ist dieses Spiel nicht nur ein Kantersieg, sondern ein Ereignis. Die Mannschaft springt auf 40 Punkte und unterstreicht mit brutaler Wucht ihre Offensivkraft. Für Pflugfelden ist es die nächste historische Niederlage in einer Saison, die mit drei Punkten und nun 20:184 Toren immer trostloser wirkt. Solche Ergebnisse sind mehr als nur Rückschläge – sie sind Ausdruck einer völlig aus dem Gleichgewicht geratenen Lage. ---

Der TASV Hessigheim legte in Löchgau früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Max Keller traf in der 14. Minute, Jannik Egger erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Damit war das Spiel aus Sicht der Gäste klar angelegt. Justin Sylla brachte FV Löchgau II in der 69. Minute zwar noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Hessigheim steht damit nun bei 33 Punkten und schiebt sich im Mittelfeld weiter nach vorn. Löchgau II bleibt bei 30 Punkten und verpasste einen wichtigen Schritt, sich weiter von den unteren Rängen zu lösen. In dieser Zone ist jede Niederlage sofort spürbar – und genau das war dieser Nachmittag für die Gastgeber. ---