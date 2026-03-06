Pflichtspielstart: Tabellenkeller trifft auf Tabellenspitze Der 19. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig steht vor der Tür. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Nach der Winterpause starten beide Mannschaften erstmals wieder in den Pflichtspielbetrieb. Für den Tabellenzweiten TSV Wendezelle ist der Heimauftakt gegen den Vorletzten VfB Peine zugleich Gelegenheit, an die erfolgreiche Hinrunde anzuknüpfen.

Tabellenzweiter empfängt Vorletzten Am Sonntag, den 8. März 2026, steht in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 das Duell zwischen dem TSV Wendezelle (Platz 2, 30 Punkte) und dem VfB Peine (Platz 14, 16 Punkte) auf dem Programm. Für beide Teams ist es das erste Pflichtspiel seit der Winterpause: Wendezelle trifft nach einer längeren Pause erstmals wieder auf dem Feld an, während das ursprünglich für die vergangene Woche geplante Spiel des VfB Peine gegen den FC Heeseberg witterungsbedingt ausfallen musste. Ausgangslage und Form Der TSV Wendezelle rangiert nach 14 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz, mit neun Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Mit 48:19 Toren weist die Mannschaft die zweitbeste Defensive der Liga auf und möchte an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen, um den Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (17 Spiele, 43 Punkte) zu verkürzen.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr TSV Wendezelle VfB Peine