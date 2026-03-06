Pflichtspielstart: Tabellenkeller trifft auf Tabellenspitze

Nach der Winterpause starten beide Mannschaften erstmals wieder in den Pflichtspielbetrieb. Für den Tabellenzweiten TSV Wendezelle ist der Heimauftakt gegen den Vorletzten VfB Peine zugleich Gelegenheit, an die erfolgreiche Hinrunde anzuknüpfen.
Am Sonntag, den 8. März 2026, steht in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 das Duell zwischen dem TSV Wendezelle (Platz 2, 30 Punkte) und dem VfB Peine (Platz 14, 16 Punkte) auf dem Programm. Für beide Teams ist es das erste Pflichtspiel seit der Winterpause: Wendezelle trifft nach einer längeren Pause erstmals wieder auf dem Feld an, während das ursprünglich für die vergangene Woche geplante Spiel des VfB Peine gegen den FC Heeseberg witterungsbedingt ausfallen musste.
Der TSV Wendezelle rangiert nach 14 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz, mit neun Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Mit 48:19 Toren weist die Mannschaft die zweitbeste Defensive der Liga auf und möchte an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen, um den Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (17 Spiele, 43 Punkte) zu verkürzen.
Der VfB Peine dagegen hat eine schwierige Saison hinter sich. Mit 25:40 Toren belegt die Mannschaft den 14. Tabellenplatz. Das Hinspiel verlor Peine deutlich mit 0:2 gegen Wendezelle, wobei Eser bereits in der fünften Minute das erste Tor erzielte und Aslan kurz vor Schluss den Endstand markierte.
Für Wendezelle wird die Stabilität in der Defensive sowie die Chancenverwertung in der Offensive entscheidend sein, um die Tabellenführung des Lehndorfer TSV nicht größer werden zu lassen. Peine hingegen wird versuchen, die Winterpause zu nutzen, um Defensivverbesserungen einzubringen und die Partie möglichst offen zu gestalten.
Die Ausgangslage deutet auf eine klare Favoritenrolle für den TSV Wendezelle hin, während der VfB Peine in erster Linie darum kämpfen wird, Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten. Ein Sieg für Wendezelle würde die Chancen auf den Staffelsieg stabilisieren, während Peine dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.