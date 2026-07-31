Pflichtspielstart: Regionalligist ist klarer Favorit

Gerade deshalb wird diese Aufgabe für die Mannschaft von Kushtrim Lushtaku eine Frage der Haltung. Heilbronn-Freiberg hat die Vorbereitung mit einem starken 4:0 beim 1. CfR Pforzheim abgeschlossen und damit gezeigt, dass die zuletzt sichtbare Torlaune auch gegen einen ambitionierten Oberligisten Bestand haben kann. Pforzheim war ein brauchbarer Maßstab, schließlich gehörte der 1. CfR in den vergangenen Jahren stets zu den verlässlichen Teams der Oberliga Baden-Württemberg.

In Kornwestheim wird nun ein anderer Maßstab gelten. Der Bezirksligist dürfte das Pokalspiel als besonderen Termin begreifen und versuchen, über Einsatz, Kompaktheit und Emotion möglichst lange im Spiel zu bleiben. Für Heilbronn-Freiberg zählt deshalb, früh Kontrolle zu gewinnen und keinen Raum für Pokalstimmung zu lassen. Ballbesitz allein wird nicht reichen; entscheidend sind Konzentration, Restverteidigung und Konsequenz im letzten Drittel.

Der SGV wirkte in der Generalprobe effizient und zunehmend kontrolliert. Justin Steinkötter traf doppelt, Tino Bradara köpfte nach einer Ecke ein, Michael Martin setzte mit einem präzisen Schuss aus rund 20 Metern den Schlusspunkt. Nach den hohen Siegen gegen den GSV Pleidelsheim und eine Unterland-Auswahl war dieser Erfolg in Pforzheim der wichtigere Hinweis: Tempo, Umschalten und Chancenverwertung passen, zugleich blieb die Mannschaft defensiv ohne Gegentor.

Eine Woche später startet die Regionalliga beim 1. FC Kaiserslautern II, danach warten der FC 08 Homburg und der VfR Mannheim. Das Auftaktprogramm ist anspruchsvoll genug, um den Pokal nicht als Nebenschauplatz zu betrachten. Der SGV geht mit Rückenwind in den Pflichtspielstart. Nun muss er zeigen, dass aus einer torreichen Vorbereitung auch seriöse Wettkampfschärfe geworden ist.

Ticket- und Fanbus-Infos zum SGV-Saisonstart auf dem „Betze“

Am Samstag, 8. August 2026, startet der SGV Heilbronn-Freiberg mit einem besonderen Auftaktspiel in die Saison 2026/2027 der Regionalliga Südwest. Um 14 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku zum ersten Saisonspiel zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern II und tritt dabei im legendären Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg an.

Inzwischen hat der FCK die Ticketinformationen für die Partie veröffentlicht. SGV-Fans stehen die Blöcke 14.1 (Sitzplätze zum Preis von 15 Euro je Ticket) sowie 15.1 und 16.1 (Stehplätze zum Preis von 10 Euro je Ticket) zur Verfügung. Tickets sind sowohl online im Ticketshop als auch vor Ort an der Tageskasse erhältlich.

Der SGV empfiehlt seinen Fans, für die Anreise nach Kaiserslautern den Fanbus zu nutzen. Aktuell sind noch freie Plätze verfügbar. Die Abfahrt ist am Spieltag um 10:30 Uhr vor dem Heilbronner Frankenstadion (Badstraße 100, 74072 Heilbronn). Für die Hin- und Rückfahrt wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro pro Person erhoben. Wer sich einen Platz im Fanbus sichern möchte, kann sich per E-Mail an info@sgv1913.de anmelden.