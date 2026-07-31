Pflichtspielstart mit Brisanz: Vorwärts Nordhorn vor Pokalduell Nach einer intensiven Sommervorbereitung beginnt für den Oberliga-Aufsteiger die neue Saison von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Die Zeit der Testspiele ist vorbei – für den SV Vorwärts Nordhorn beginnt am Sonntag die neue Saison mit dem ersten Pflichtspiel. Im Achtelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals gastiert der Oberliga-Aufsteiger beim STK Eilvese und will sich den Einzug in die nächste Runde sichern.

Hinter den Nordhornern liegen mehrere intensive Wochen. Neben einem Trainingslager und zahlreichen Testspielen arbeitete die Mannschaft gezielt an Fitness, taktischen Abläufen und der Integration der Neuzugänge. Bis auf wenige Ausfälle verlief die Vorbereitung weitgehend verletzungsfrei, sodass das Trainerteam mit einem guten Gefühl in den Pflichtspielauftakt gehen kann. Entsprechend groß ist die Vorfreude innerhalb der Mannschaft, die nach dem Aufstieg in die Oberliga nun erstmals wieder um Punkte und Pokalerfolge spielt.

Anspruchsvoller Gegner aus Eilvese Mit dem STK Eilvese wartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Verein zählt seit Jahren zu den stärksten Amateurmannschaften in der Region Hannover. Nach dem Oberliga-Abstieg im Jahr 2024 verpasste Eilvese in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils als Vizemeister den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga. Hinzu kam zuletzt der Gewinn des Bezirkspokals. Sportlich sorgte der Klub in den vergangenen Wochen zudem abseits des Platzes für Schlagzeilen. Wegen eines Zwangsabstiegs muss Eilvese künftig in der Bezirksliga antreten, gegen diese Entscheidung legte der Verein jedoch Einspruch ein. Ungeachtet der ungewissen Ligazugehörigkeit blieb der Kader weitgehend zusammen.