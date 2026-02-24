Pflichtspielstart in Schöningen unter Vorbehalt

Vorbereitung mit unterschiedlichen Ergebnissen

Beide Teams starten mit überschaubarer Testspielbilanz in die Restrunde. Oldenburg absolvierte lediglich einen XXL-Test über 120 Minuten gegen Kickers Emden und musste dabei eine Niederlage hinnehmen. Schöningen dagegen verlor in der Vorbereitung nur einmal – ein knappes 2:3 gegen den VfB Lübeck – und sammelte ansonsten Selbstvertrauen.

Personell hat sich beim Aufsteiger in der Winterpause einiges getan. Besonders die Verpflichtung des drittliga-erfahrenen Yannik Möker unterstreicht die Ambitionen des FSV, den Klassenerhalt langfristig zu sichern. Mit zusätzlicher Erfahrung und Tiefe im Kader wollen die Gastgeber die zweite Saisonhälfte stabil gestalten.