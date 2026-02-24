Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Pflichtspielstart in Schöningen unter Vorbehalt
VfB Oldenburg reist zum Aufsteiger – Wetter entscheidet über Jahresauftakt
Endlich soll es wieder um Punkte gehen: Wenn die Witterung mitspielt, bestreitet der VfB Oldenburg am Samstag um 14 Uhr sein erstes Pflichtspiel des Jahres 2026. Die Blauen sind beim Aufsteiger FSV Schöningen zu Gast – eine Premiere, denn erstmals treten die Oldenburger in einem Pflichtspiel in Süd-Niedersachsen an.
Vorbereitung mit unterschiedlichen Ergebnissen
Beide Teams starten mit überschaubarer Testspielbilanz in die Restrunde. Oldenburg absolvierte lediglich einen XXL-Test über 120 Minuten gegen Kickers Emden und musste dabei eine Niederlage hinnehmen. Schöningen dagegen verlor in der Vorbereitung nur einmal – ein knappes 2:3 gegen den VfB Lübeck – und sammelte ansonsten Selbstvertrauen.
Personell hat sich beim Aufsteiger in der Winterpause einiges getan. Besonders die Verpflichtung des drittliga-erfahrenen Yannik Möker unterstreicht die Ambitionen des FSV, den Klassenerhalt langfristig zu sichern. Mit zusätzlicher Erfahrung und Tiefe im Kader wollen die Gastgeber die zweite Saisonhälfte stabil gestalten.
Gute Erinnerungen an das Hinspiel
Der VfB reist mit positiven Erinnerungen an das Duell. Das Hinspiel entschieden die Oldenburger deutlich mit 5:2 für sich. Dennoch ist Vorsicht geboten: Nach der Winterpause und unter möglicherweise schwierigen Platzverhältnissen gelten eigene Gesetze.
Ob der Anpfiff tatsächlich erfolgen kann, hängt maßgeblich von den Wetterbedingungen ab. Sollte gespielt werden, erwartet beide Mannschaften ein richtungsweisender Auftakt in die Fußballjahr 2026.