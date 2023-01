Pflichtspielstart in Hohenschönhausen Im Rahmen des 18. Spieltages der Regionalliga Nordost muss ZFC Meuselwitz am Freitag, den 27.01.2023 beim BFC Dynamo antreten.

Spielvorschau von Jörg Kaltofen (ZFC Meuselwitz)

So wird das erste Pflichtspiel des Jahres 2023 für Meuselwitz ein Abendspiel und findet 19 Uhr im Sportforum Alt-Hohenschönhausen unter Flutlicht statt. Die Berliner konnten nach dem verpassten Aufstieg nicht an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen. Nach dem knappen Auftaktsieg in Meuselwitz (2:1), verlor der BFC die nächsten drei Partien und konnte sich im Laufe der Zeit nur langsam steigern. Dabei war der 4:1-Sieg gegen den FC Energie Cottbus wohl der Höhepunkt der Hinrunde für die Backhaus-Elf. Nachdem das letzte Spiel des Kalenderjahres 2022 in Luckenwalde 2:3 verloren ging, gewannen die Berliner vergangenes Wochenende den Nachholer gegen Lichtenberg knapp mit 3:2 und finden sich mit 26 Punkten und 26:23 Toren auf dem 8. Platz der Regionalligatabelle wieder.

Der ZFC hatte letzte Woche eine Zwangspause. Die Nachhol-Partie in Greifswald wurde wetterbedingt abgesagt und so steigt die Mannschaft, wenn das Wetter mitspielt, erst diese Woche in den Punktspielbetrieb ein. Im einzigen Testspiel des neuen Jahres kam die Weber-Elf gegen den Oberligisten aus Eilenburg nicht über ein 2:2 hinaus und konnte zudem mit dem Resultat mehr als zufrieden sein. Zurzeit steht Zipse mit 18 Punkten und 21:33 Toren auf Platz 12 der Regionalliga Nordost und geht in Hohenschönhausen als klarer Außenseiter in die Partie. Das Hinspiel in der bluechip-Arena konnte der BFC Dynamo knapp mit 2:1 für sich entscheiden, obwohl die Thüringer Mannschaft keinesfalls enttäuschten.