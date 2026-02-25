Pflichtspielstart für Oberligisten unter Druck

Sportlich ist die Ausgangslage klar verteilt. Der TSV Wetschen belegt mit 12 Punkten Rang 14 und benötigt dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Der Heeslinger SC steht mit 29 Punkten auf Platz 6 und bewegt sich in Schlagdistanz zur erweiterten Spitzengruppe.

Am 20. Spieltag der Oberliga Niedersachsen steht für den TSV Wetschen das erste Pflichtspiel nach der Winterpause an. Am 28. Februar 2026 empfängt der Aufsteiger den Heeslinger SC. Beide Teams konnten zuletzt nicht in den Spielbetrieb eingreifen: Die Begegnung des Heeslinger SC gegen den FC Verden 04 sowie das Spiel des TSV Wetschen bei VfV Borussia 06 Hildesheim wurden wetterbedingt abgesagt. Entsprechend gehen beide Mannschaften ohne aktuellen Wettkampfrhythmus in die Partie.

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften verlief turbulent und endete 2:2. Wetschen lag nach zwei Treffern von Raskopp bereits zur Pause mit 2:0 in Führung, ehe Heeslingen in der zweiten Halbzeit verkürzte und in der Nachspielzeit noch ausglich. Die Partie verdeutlichte die unterschiedlichen Spielphasen beider Teams und die Fähigkeit des Heeslinger SC, auch späte Rückstände aufzuholen.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr TSV Wetschen Wetschen Heeslinger SC Heeslingen 15:00 live PUSH

Für den TSV Wetschen wird es darauf ankommen, defensive Stabilität mit zielgerichtetem Offensivspiel zu verbinden. Gleichzeitig bietet die Begegnung die Chance, mit einem Erfolgserlebnis in die entscheidende Phase der Saison zu starten. Der Heeslinger SC hingegen will seine Position im oberen Tabellendrittel festigen und den Abstand zu den Spitzenplätzen nicht größer werden lassen.

Nach Wochen der Unsicherheit durch Witterung und Spielausfälle richtet sich der Blick nun auf den Neustart des Ligabetriebs. Die Partie in Wetschen markiert für beide Teams einen wichtigen Gradmesser – für die Gastgeber im Abstiegskampf, für die Gäste im Rennen um die oberen Tabellenplätze.