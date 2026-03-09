Pflichtspielstart erfolgreich – trotz „Seuche am Schuh“

– Foto: SV Neubörger

In der 51. Minute musste Bernd Horstmann zunächst aus seinem Strafraum eilen und einen missglückten Rückpass in höchster Not klären.

In der vierzehnten Minute kam Fynn Wübben im gegnerischen Strafraum durch einen Pressschlag zu Fall, da kein Foulspiel vorlag, lief das Spiel weiter, der Ball landete bei Moritz Kerßens, dessen Torschuss vom Torwart nicht festgehalten wurde, was Matthias Wessels Fischer den Führungstreffer aus kurzer Distanz ermöglichte. Für Wübben, der nach dieser Aktion ausgewechselt werden musste, kam Jan-Niklas Koop ins Spiel. Der hatte in der 27. Minute nach einem schönen Laufweg die Chance, die Führung auszubauen, scheiterte aber am Gästetorwart Frye, den Moritz Kerßens kurz vor der Halbzeit noch einmal zu einer Glanzparade zwang. Mit der verdienten Führung ging es in die Kabinen.

Fünf Minuten später gab es dann Strafstoß für Neubörger, nachdem Marius Korte auf der Strafraumlinie gefoult wurde. Sein Bruder Jonas trat an und verwandelte eiskalt.

In der 70. Minute bekamen die Zuschauer nach einem Freistoß den einzigen Torschuss der Hausherren zu sehen, der auch tatsächlich auf das Tor kam. Der hatte es aber in sich: Auf der Bank hatten einige den Ball vor ihrem inneren Auge schon im Netz zappeln sehen, doch Bernd Horstmann konnte ihn stark mit den Fingerspitzen neben das Tor lenken. Im gesamten Spielverlauf war Neulangen zwar immer wieder zu Torschüssen gekommen, diese waren aber entweder über das Tor oder daran vorbeigegangen und stellten keine Gefahr dar.

Nicht so eiskalt wie sein Bruder vom Punkt zeigte sich indessen Marius Korte. In der 81. Minute war er bereits am Torwart vorbeigegangen, traf aber das leere Tor nicht, kurz darauf scheiterte er im Zweikampf mit dem Torhüter.

„Heute hattest Du wirklich die Seuche am Schuh“, meinte dazu nach dem Spiel augenzwinkernd auch der Schiedsrichter Michael Kämper vom VFL Emslage, der das Spiel ruhig und souverän leitete und keine Hektik aufkommen ließ.

Dem verdienten Auswärtserfolg tat dies aber keinen Abbruch; als Kämper das Spiel nach fünf Extraminuten beendete, standen auf der Habenseite drei Punkte, zwei Tore und eine weitere weiße Weste für Bernd Horstmann.

Am kommenden Freitag tritt der SV Neubörger zuhause im Pokal-Viertelfinale gegen den Kreisligisten SuS Darme an. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer am Deverweg und freuen uns auf eine spannende Partie.