❗️Pflichtspielstart der ADLER❗️

Der FC Union Heilbronn bestreitet am morgigen Samstagabend um 18 Uhr das erste Pflichtspiel der neuen Saison, wenn man in der ersten Runde des ebm-papst-Bezirkspokals im Derby zu Gast bei der TG Böckingen ist. Während zuletzt der Höchststand an Urlaubern erreicht war, kehren nun nach und nach die Spieler zurück, sodass die ADLER alles in die Waagschale werfen werden, um die nächste Pokalrunde zu erreichen und sich optimal auf den Saisonstart einzuschwören.

Die TG Böckingen, Dritter der vergangenen Bezirksligasaison mit 64 Punkten und 83:56 Toren, überraschte im Aufstiegsjahr und befand sich lange Zeit in Tuchfühlung zu den Topteams. So geht es im zweiten Jahr darum, diese Leistung zu bestätigen. Doch weil der Kader zusammenblieb und neun externe Spieler dazukamen, darf man sicherlich wieder mit den Grün/Weißen rechnen, die zudem einige Ex-ADLER in ihren Reihen haben.