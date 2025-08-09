Pflichtspielauftakt im Pokal: Schonnebeck gastiert beim SSV Grefrath

Nach intensiven Wochen der Vorbereitung geht es für die Schwalben nun darum, die gute Entwicklung aus den letzten Tests in die erste Pflichtaufgabe zu übertragen.

Tönnies warnt vor dem Gegner

„Die Vorbereitung hatte ganz klar ihre Höhen und Tiefen“, blickt Trainer Tönnies zurück. „Wir sind sehr gut gestartet, haben dann aber – auch bedingt durch 14 Neuzugänge – ein kleines Loch gehabt. Die Jungs waren müde, vieles konnte noch nicht wie gewünscht umgesetzt werden. Aber spätestens mit dem Spiel gegen Wattenscheid haben wir eine deutliche Entwicklung gesehen, die sich in den letzten Partien und Trainingstagen fortgesetzt hat. Auch der letzte Test war sehr souverän. Insgesamt waren die letzten zwei Wochen sehr positiv.“