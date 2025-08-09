 2025-08-07T08:03:27.630Z

Die Testspielphase für Schonnebeck ist abgeschlossen.
Foto: Maik Matheus | SGW09

Pflichtspielauftakt im Pokal: Schonnebeck gastiert beim SSV Grefrath

Am Sonntag (10. August, 15 Uhr) wird es wieder ernst: Die Spielvereinigung Schonnebeck startet mit der ersten Runde im Niederrheinpokal in die Pflichtspielsaison 2025/26. Zu Gast ist das Team von Trainer Dirk Tönnies beim Bezirksligisten SSV Grefrath.

Nach intensiven Wochen der Vorbereitung geht es für die Schwalben nun darum, die gute Entwicklung aus den letzten Tests in die erste Pflichtaufgabe zu übertragen.

Tönnies warnt vor dem Gegner

„Die Vorbereitung hatte ganz klar ihre Höhen und Tiefen“, blickt Trainer Tönnies zurück. „Wir sind sehr gut gestartet, haben dann aber – auch bedingt durch 14 Neuzugänge – ein kleines Loch gehabt. Die Jungs waren müde, vieles konnte noch nicht wie gewünscht umgesetzt werden. Aber spätestens mit dem Spiel gegen Wattenscheid haben wir eine deutliche Entwicklung gesehen, die sich in den letzten Partien und Trainingstagen fortgesetzt hat. Auch der letzte Test war sehr souverän. Insgesamt waren die letzten zwei Wochen sehr positiv.“

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

Mit Blick auf das Pokalspiel warnt Tönnies jedoch vor Übermut: „Pokal ist immer unangenehm. Wir spielen auswärts auf Naturrasen, gegen einen Bezirksligisten, der einige erfahrene Spieler im Kader hat. Mit Alexander Thamm als Trainer wird die Mannschaft sicherlich eine klare Spielidee haben. Für uns gilt: Egal wie, wir wollen einfach nur weiterkommen.“

Aufrufe: 09.8.2025, 21:30 Uhr
SpVg Schonnebeck/Frederick SandachAutor