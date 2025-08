Pflichtspielauftakt im Pokal: Rehden will in Verden ins Viertelfinale

Jetzt gilt es: Der BSV Schwarz-Weiß Rehden startet am Samstag, 27. Juli 2025, um 14:00 Uhr beim FC Verden 04 in die Pflichtspielsaison. Im Achtelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals trifft die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic auf einen unbequemen Gegner, der seine Stärken besonders im Umschaltspiel und auf heimischem Platz ausspielt.

Duell alter Bekannter an der Seitenlinie

Die Partie ist auch ein Aufeinandertreffen zweier vertrauter Trainer: Kristian Arambasic und Verdens Coach Tim Ebersbach kennen sich seit Jahren – am Samstag aber zählt nur der Einzug ins Viertelfinale. „Wir wissen, dass Verden schwer zu bespielen ist – besonders in der Anfangsphase. Aber wir sind vorbereitet“, so Arambasic.