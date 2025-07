– Foto: Imago Images

Pflichtspielauftakt für Weiche Flensburg beim PSV Neumünster Im Achtelfinale des SHFV-LOTTO-Pokals trifft die Fröhling-Elf auf einen eingespielten Oberligisten – Wiedersehen mit einem alten Pokalschreck und Standortbestimmung vor dem Regionalliga-Start

Der SC Weiche Flensburg 08 beginnt die neue Spielzeit am Samstag mit dem Achtelfinale im Am Samstag beginnt für den SC Weiche Flensburg 08 die neue Pflichtspielsaison. Zwei Wochen vor dem Start in der Regionalliga Nord tritt das Team von Cheftrainer Torsten Fröhling im Achtelfinale des SHFV-LOTTO-Landespokals beim Oberligisten PSV Union Neumünster an. Anstoß im PSV-Stadion an der Stettiner Straße ist um 14 Uhr. Es ist das erste Spiel mit Wettbewerbskarakter seit dem Saisonende Ende Mai – und direkt eine knifflige Aufgabe.

Der SC Weiche Flensburg kennt die Ausgangslage gut. Schon in den vergangenen Jahren bedeutete der Landespokal den Auftakt in die Spielzeit. Und mit Neumünster trifft man auf einen alten Bekannten – und einen unbequemen Gegner: Vor zwei Jahren scheiterte Weiche im selben Wettbewerb an gleicher Stelle nach einem 2:2-Unentschieden im Elfmeterschießen. Besonders bitter: Auch damals stand Torsten Fröhling an der Seitenlinie. Eine Rechnung ist also offen. Der PSV Union Neumünster qualifizierte sich als Kreispokalsieger des KFV Holstein für den Landespokal und setzt in der neuen Saison auf Kontinuität. Das Trainerduo Dennis Buthmann und Nils Voss kann auf einen eingespielten Kader bauen. Das gefährliche Sturmtrio um Timo Barendt (25 Tore), Jesper Tiedemann und Nils Drauschke (je 12 Tore) wurde ebenso gehalten wie zahlreiche weitere Stammkräfte. Auch Ben Luca Nohns, Neuzugang vom FC Kilia Kiel, bringt Regionalliga-Erfahrung mit.

In der Vorbereitung zeigte Neumünster wechselhafte Leistungen. Nach einem Sieg gegen die Probsteier SG folgte eine Niederlage gegen TuS Hartenholm, ehe im Finale des Hanse-Merkur-Cups ein 4:2-Erfolg gegen ETV Hamburg gelang. In allen Spielen erzielte der PSV frühe Tore – ein Hinweis auf eine engagierte und mutige Anfangsphase auch gegen Weiche. Beim Regionalligisten aus Flensburg herrscht indes noch Rotation. In den Testspielen gegen Holstein Kiel (1:2), Kilia Kiel (0:2) sowie beim Blitzturnier gegen Nordmark Satrup und USC Paloma (jeweils 3:0) bekamen fast alle Spieler Einsatzzeit. Noch ist unklar, wer beim Pokalspiel den Vorzug erhält – auch mit Blick auf die neun Sommerneuzugänge.