Pflichtspielauftakt für den TSV Havelse im Niedersachsenpokal Erste Runde beim HSC Hannover – Kapitän Düker kündigt klare Zielsetzung an

Der TSV Havelse startet am Mittwochabend offiziell in die Pflichtspielsaison 2025/2026. In der ersten Runde des Krombacher-Niedersachsenpokals trifft das Team von Trainer Samir Ferchichi auswärts auf den Oberliga-Meister HSC Hannover. Anpfiff im HSC-Stadion ist um 19:00 Uhr.

Mit dem Pokalduell beginnt eine richtungsweisende Woche für den Drittligisten, der am Samstag zudem sein erstes Ligaspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim II bestreitet. Das erste Heimspiel in der 3. Liga folgt am 9. August gegen Rot-Weiss Essen. HSC Hannover mit Rückenwind in die Partie

Der Gastgeber HSC Hannover geht mit Selbstvertrauen in die Partie. In der vergangenen Saison wurde das Team von Trainer Vural Tasdelen mit 61 Punkten Meister der Oberliga Niedersachsen und startete am vergangenen Wochenende erfolgreich in die neue Regionalliga-Saison – mit einem 3:2-Auswärtssieg bei BW Lohne. Neuzugang Finn Kiszka erzielte dabei einen Doppelpack. Historische Bilanz spricht für Havelse